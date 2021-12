Arriva online lo sbalorditivo “Google Earth della bilogia”

OneZoom è un’innovativa mappa online che offre un modo accattivante per mostrare le connessioni tra 2,2 milioni di specie viventi, la cosa più vicina a una singola vista di tutte le specie conosciute dalla scienza. L’albero interattivo della vita consente agli utenti di ingrandire qualsiasi specie ed esplorare le sue relazioni con le altre, in una visualizzazione senza soluzione di continuità su una singola pagina web. OneZoom include anche immagini di oltre 85.000 specie di cui è nota la loro vulnerabilità all’estinzione.

OneZoom è stato sviluppato dal ricercatore sulla biodiversità dell’Imperial College di Londra Dr. James Rosindell e dal biologo evoluzionista dell’Università di Oxford Dr. Yan Wong. In un articolo pubblicato oggi su Methods in Ecology and Evolution, i dottori Wong e Rosindell presentano il risultato di oltre dieci anni di lavoro, creando gradualmente quello che considerano ” il Google Earth della biologia”.

Il Dr. Wong, del Big Data Institute dell’Università di Oxford, ha dichiarato: “Sviluppando nuovi algoritmi per la visualizzazione e l’elaborazione dei dati e combinandoli con i ‘big data’ raccolti da più fonti, abbiamo creato qualcosa di bello. Permette alle persone di trovare i loro esseri viventi preferiti, siano essi talpe dorate o sequoie giganti, e vedere come la storia evolutiva li collega insieme creando un albero gigante di tutta la vita sulla Terra”.

Le “foglie” che rappresentano ogni specie sull’albero sono codificate per colore a seconda del loro rischio di estinzione: verde per non minacciato, rosso per minacciato e nero per estinto di recente. Tuttavia, la maggior parte delle foglie sull’albero sono grigie, il che significa che non sono state valutate, o gli scienziati non hanno dati sufficienti per conoscere il loro rischio di estinzione. Anche tra le specie descritte dalla scienza, solo una piccola frazione è stata studiata o ha un rischio noto di estinzione.

L’esploratore OneZoom è configurato per funzionare con i touchscreen e gli sviluppatori hanno reso il software gratuito per il download e l’utilizzo da parte di organizzazioni educative come musei e zoo. I dottori Rosindell e Wong hanno anche istituito un ente di beneficenza OneZoom con l’obiettivo di utilizzare il loro albero della vita per “far progredire l’educazione del pubblico nei temi dell’evoluzione, della biodiversità e della conservazione della varietà della vita sulla Terra”.

Per sostenere questo ente di beneficenza ogni foglia sull’albero è disponibile per la sponsorizzazione, consentendo a chiunque di “adottare” una specie e consentendo a OneZoom di continuare la sua missione. Più di 800 foglie sono state attualmente sponsorizzate da individui e organizzazioni selezionate, molte con messaggi personali di come si sentono collegati alla conservazione della natura.

Il team ha anche integrato l’albero con i dati del progetto Wikipedia per rivelare la “popolarità” di ogni specie, in base alla frequenza con cui viene visualizzata la loro pagina Wikipedia. Nel mondo vegetale, la cannabis ha la meglio, seguita dal cavolo, dalla patata e dalla noce di cocco. I pesci con pinne raggiate più popolari sono le specie di pesca sportiva, in particolare il salmone e la trota.

Ora che l’albero è completo, il team spera di creare “tour” su misura ed esperienze fantasiose, come tour di animali iridescenti, piante medicinali o persino specie che prendono il nome da celebrità. Hanno creato uno speciale strumento di cattura dello schermo per un facile salvataggio e condivisione di tour generati dagli utenti. Il Dr. Rosindell ha dichiarato: “Con OneZoom, speriamo di dare alle persone un modo completamente nuovo di apprezzare la storia evolutiva e la vastità della vita sulla Terra in tutta la sua bellezza”.