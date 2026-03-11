Nel panorama della geologia planetaria, i crateri da impatto rappresentano archivi straordinari della storia violenta del sistema solare, eppure la loro identificazione sulla Terra è resa difficile dall'incessante attività geologica del pianeta: erosione, tettonica delle placche e sedimentazione cancellano progressivamente quasi ogni traccia. È in questo contesto che la conferma dell'origine del Cratere di Silverpit, nascosto a circa 700 metri sotto il fondale del Mare del Nord meridionale, assume un significato scientifico di primo piano. Dopo oltre vent'anni di dibattito acceso nella comunità geologica, una nuova ricerca coordinata dal dottor Uisdean Nicholson dell'Heriot-Watt University di Edimburgo ha finalmente risolto la controversia, collocando l'evento di formazione del cratere tra 43 e 46 milioni di anni fa, durante l'Eocene.

Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Nature Communications e finanziato dal Natural Environment Research Council (NERC) britannico, si distingue per l'approccio metodologico multidisciplinare adottato dal team. I ricercatori hanno integrato tre linee di indagine indipendenti: nuove immagini sismiche ad alta risoluzione del sottosuolo marino, l'analisi microscopica di campioni rocciosi prelevati da un pozzo petrolifero nella zona, e simulazioni numeriche al computer della dinamica dell'impatto. È proprio questa convergenza di evidenze a rendere le conclusioni particolarmente solide.

Silverpit giace a circa 130 chilometri dalla costa dello Yorkshire, in Inghilterra. La struttura, identificata per la prima volta dai geologi nel 2002, presenta un cratere centrale di 3 chilometri di diametro circondato da un sistema di faglie concentriche che si estende per circa 20 chilometri. Morfologia circolare, picco centrale e sistema di fratture anulari: queste caratteristiche avevano già suggerito sin dall'inizio un'origine da impatto iperveloce. Tuttavia, ipotesi alternative avanzate nel corso degli anni — tra cui il movimento sotterraneo di corpi salini che avrebbero distorto le sequenze rocciose, oppure un collasso del fondale indotto da attività vulcanica — avevano seminato dubbi sufficienti da rendere il caso irrisolto. Nel 2009, durante un confronto formale tra geologi riportato sulla rivista Geoscientist, la maggioranza dei partecipanti aveva addirittura respinto l'ipotesi dell'impatto asteroidale.

La svolta decisiva è arrivata grazie alla scoperta di quarzo e feldspato con strutture da scivolamento planare — i cosiddetti minerali "scioccati" — nei campioni estratti alla profondità corrispondente al pavimento del cratere. Questi minerali possiedono una microstruttura cristallina che si forma esclusivamente sotto pressioni dell'ordine di decine di gigapascal, pressioni che sulla Terra si raggiungono soltanto durante gli impatti meteorici. Come ha spiegato lo stesso Nicholson: "Siamo stati eccezionalmente fortunati a trovarli — un vero ago in un pagliaio. Questi minerali dimostrano senza ombra di dubbio l'ipotesi del cratere da impatto, poiché presentano una struttura che può essere generata solo da pressioni di shock estreme."

"Finalmente abbiamo trovato il proiettile d'argento": con queste parole il professor Gareth Collins dell'Imperial College di Londra ha commentato la conclusione di una controversia scientifica durata più di due decenni.

Le simulazioni numeriche condotte dal professor Gareth Collins dell'Imperial College London — che aveva partecipato anche al dibattito del 2009 sostenendo fin da allora la plausibilità dell'ipotesi da impatto — hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento con notevole dettaglio. Secondo i modelli, un asteroide del diametro di circa 160 metri ha colpito il fondale marino con un angolo basso rispetto all'orizzonte, provenendo da ovest. In pochi minuti, l'impatto ha generato una cortina di roccia e acqua alta 1,5 chilometri che, collassando, ha innescato uno tsunami superiore ai 100 metri di altezza. Le energie in gioco in un evento di questa scala sono difficilmente intuitive: l'impatto avrebbe prodotto un'esplosione alla superficie del fondale paragonabile a quella di migliaia di bombe nucleari.

Dal punto di vista della catalogazione globale, la conferma di Silverpit come cratere da impatto iperveloce è tutt'altro che banale. Sulla terraferma esistono oggi circa 200 crateri da impatto confermati, ma i siti sottomarini sono estremamente rari: solo una trentina sono stati identificati sotto gli oceani. La Terra, con la sua tettonica attiva e i processi erosivi, cancella sistematicamente le tracce di questi eventi nel corso di decine o centinaia di milioni di anni. Silverpit si aggiunge così a un catalogo ristretto che include strutture iconiche come il Cratere di Chicxulub in Messico — quello responsabile dell'estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, 66 milioni di anni fa — e il più recente Cratere di Nadir, identificato al largo delle coste dell'Africa occidentale.

Le implicazioni scientifiche di questa ricerca vanno oltre la sola risoluzione di una disputa storica. Crateri ben conservati come Silverpit offrono ai geologi la possibilità di studiare nel dettaglio come gli impatti deformino la crosta terrestre in profondità, informazioni difficilissime da ottenere su altri corpi planetari dove le sonde non possono ancora effettuare campionamenti diretti. Comprendere queste dinamiche è fondamentale anche per affinare i modelli predittivi: sapere come e quanto profondamente un impatto di certe dimensioni alteri la struttura geologica del sottosuolo consente di calibrare meglio le simulazioni di scenari futuri, incluso il rischio da impatti per le popolazioni costiere.

Le prossime fasi della ricerca punteranno a sfruttare pienamente i nuovi dati sismici per ricostruire con maggiore precisione la stratigrafia del sottosuolo attorno al cratere, cercando di identificare eventuali depositi di ejecta — i detriti proiettati dall'impatto — dispersi nel Mare del Nord. Domande ancora aperte riguardano la composizione esatta del corpo impattante, le modalità di propagazione del tsunami e i suoi effetti sugli ecosistemi marini dell'Eocene