Astronauti cinesi effettuano la prima passeggiata spaziale

Il comandante della missione Shenzhou 13 Zhai Zhigang e il collega Wang Yaping sono usciti dal modulo principale di Tianhe domenica 7 novembre, sono usciti dalla stazione spaziale per un’attività extraveicolare di 6,5 ore. La passeggiata spaziale è la prima di due o tre previste per la missione Shenzhou 13 della durata di sei mesi, e la terza complessiva dal lancio del primo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong, Tianhe, a fine aprile.

Uno dei compiti principali durante l’escursione è stato l’installazione di un connettore a doppio braccio al braccio robotico di Tianhe lungo 10 metri. Il connettore consentirà al braccio esistente di unirsi con un braccio più piccolo di 5 m che arriverà in orbita insieme al secondo modulo della stazione spaziale, Wentian, a metà del 2022.

Il braccio combinato sarà in grado di gestire obiettivi più massicci e avere una portata maggiore, ha detto Alla stampa governativa XinhuaGao Sheng, un ingegnere responsabile del funzionamento del braccio meccanico con la China Academy of Space Technology (CAST).

Credits: CMSA

Zhai è diventato il primo astronauta cinese a intraprendere una passeggiata spaziale nel 2008 durante la missione Shenzhou 7, con l’EVA, della durata di 22 minuti. Wang è diventata la seconda donna cinese nello spazio a bordo di Shenzhou 10 nel 2013. La passeggiata spaziale di questa settimana, più di otto anni dopo, l’ha resa la prima donna astronauta del Paese.

Zhai e Wang hanno usato tute spaziali Feitian che possono supportare ciascuna otto ore di attività extraveicolare in una volta sola. Altri compiti includevano testare le prestazioni delle tute spaziali EVA di nuova generazione, il coordinamento tra gli astronauti e il braccio robotico e l’affidabilità e la sicurezza delle apparecchiature EVA di supporto.

Il grande braccio robotico su cui Zhai e Wang hanno lavorato sarà utilizzato per manipolare il modulo Wentian ancora da lanciare dalla porta di attracco anteriore di Tianhe a una porta laterale dove rimarrà per più di un decennio, secondo i piani della stazione spaziale cinese. Tianzhou 2 è attualmente attraccato al porto di inoltro e sarà utilizzato come articolo di prova per il braccio per eseguire questa manovra prima dell’arrivo di Wentian.

Un terzo modulo chiamato Mengtian sarà aggiunto più tardi nel 2022, completando la Stazione Spaziale Cinese a forma di “T”. Wentian e Mengtian ospiteranno principalmente esperimenti; Wentian fornirà anche un altro portello EVA con una camera d’aria più grande per una più facile preparazione per le passeggiate spaziali.