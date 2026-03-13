La capacità dei batteri di colonizzare superfici, tessuti e dispositivi medici rappresenta una delle sfide più complesse della microbiologia contemporanea. Due nuovi studi condotti dall'Arizona State University (ASU) rivelano che i microrganismi hanno sviluppato strategie di movimento sorprendentemente diversificate, alcune delle quali operano in modo del tutto indipendente dai meccanismi motori tradizionalmente noti. Le scoperte, pubblicate rispettivamente sul Journal of Bacteriology e sulla rivista mBio, aprono prospettive inedite sia nella comprensione dell'ecologia microbica sia nello sviluppo di strategie terapeutiche per contenere le infezioni batteriche.

Il movimento è una funzione vitale per i batteri: consente loro di aggregarsi in comunità strutturate, esplorare nuovi ambienti e sfuggire a condizioni avverse come variazioni di pH o la presenza di antibiotici. Fino ad oggi, il paradigma dominante attribuiva la locomozione batterica principalmente ai flagelli, strutture filamentose simili a fruste che, ruotando, spingono la cellula microbica attraverso ambienti liquidi o su superfici umide. Le nuove ricerche dimostrano che questo schema è incompleto.

Il primo studio, condotto dal ricercatore Navish Wadhwa — affiliato al Biodesign Center for Mechanisms of Evolution e professore associato presso il Department of Physics dell'ASU — ha osservato un comportamento del tutto inatteso in colonie di Salmonella ed Escherichia coli prive di flagelli funzionanti. Anziché restare immobili come ci si aspettava, le cellule batteriche continuavano a migrare su superfici umide, spinte da correnti fluide microscopiche generate dal proprio metabolismo. I ricercatori hanno battezzato questo fenomeno "swashing", un termine che evoca il moto ondoso dell'acqua che scorre su una superficie piana.

Il meccanismo alla base dello swashing è elegante nella sua semplicità biochimica. Quando i batteri fermentano zuccheri come glucosio, maltosio o xilosio, producono sottoprodotti acidi — in particolare acetato e formiato — che alterano la tensione superficiale del sottile film d'acqua che ricopre la superficie. Questi composti richiamano acqua verso la colonia dall'ambiente circostante, generando piccole correnti che spingono le cellule verso l'esterno, in modo analogo a foglie trasportate dal filo di un ruscello. Il risultato è un'espansione lenta ma continua della colonia batterica.

La portata della scoperta fu chiara già nelle prime osservazioni sperimentali. Come racconta lo stesso Wadhwa: "Eravamo sbalorditi dalla capacità di questi batteri di migrare su superfici senza flagelli funzionanti. In realtà, i nostri collaboratori avevano progettato questo esperimento come 'controllo negativo', cioè ci aspettavamo che le cellule prive di flagelli non si muovessero affatto. Invece i batteri migravano indisturbati, come se nulla fosse, spingendoci a intraprendere una ricerca pluriennale per capire come lo stessero facendo." Lo studio è stato selezionato come Editor's Pick dalla rivista, a sottolineare il rilievo della scoperta nel campo della microbiologia.

Anche quando pensiamo di aver capito qualcosa a fondo, ci sono spesso sorprese che aspettano appena sotto la superficie — o in questo caso, sopra di essa.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la selettività chimica del fenomeno: lo swashing richiede necessariamente zuccheri fermentabili e viene inibito completamente dall'aggiunta di surfattanti, molecole tensioattive simili ai detergenti. Interessante notare che gli stessi surfattanti non interferiscono con lo swarming, un diverso tipo di movimento batterico alimentato dai flagelli. Questa distinzione suggerisce che i due comportamenti si basano su meccanismi fisici separati, aprendo la possibilità di interventi mirati in grado di bloccare selettivamente l'uno o l'altro.

Le implicazioni cliniche sono concrete. Ambienti ricchi di zuccheri presenti nel corpo umano — come il muco intestinale, i fluidi delle ferite o il tratto urinario — potrebbero favorire la diffusione batterica tramite swashing anche in assenza di flagelli attivi. Ciò significa che approcci terapeutici focalizzati esclusivamente sul blocco dei flagelli potrebbero risultare insufficienti per prevenire la colonizzazione di cateteri, impianti chirurgici o apparecchiature ospedaliere. Modulare parametri ambientali come il pH di superficie o la disponibilità di substrati fermentabili potrebbe invece rappresentare una strategia complementare efficace.

Il secondo studio, firmato da Abhishek Shrivastava — ricercatore presso il Biodesign Center for Fundamental and Applied Microbiomics e il Biodesign Center for Mechanisms of Evolution, nonché professore associato alla School of Life Sciences dell'ASU — si concentra su una categoria diversa di microrganismi: i flavobatteri. Questi batteri non possiedono flagelli e si muovono grazie a un meccanismo molecolare specializzato noto come sistema di secrezione di tipo 9 (T9SS, dall'inglese Type 9 Secretion System). Tale sistema funziona come un nastro trasportatore molecolare rivestito di molecole adesive che scorre sulla superficie esterna della cellula, trascinando il batterio in avanti con un'azione paragonabile — su scala nanometrica — a quella di un gatto delle nevi.

La novità principale di questo lavoro è l'identificazione di una proteina, denominata GldJ, che agisce come cambio di marcia molecolare del motore T9SS. Quando una piccola porzione di GldJ viene rimossa, la direzione di rotazione del motore si inverte — da antioraria a oraria — modificando di conseguenza la direzione di avanzamento del batterio. Questo meccanismo di controllo direzionale conferisce ai flavobatteri una notevole flessibilità nel navigare ambienti superficiali complessi, rappresentando presumibilmente un vantaggio evolutivo significativo.

Il T9SS ha implicazioni che vanno oltre la semplice locomozione. Nel microbioma orale, i batteri dotati di questo sistema sono stati associati alla malattia parodontale: le proteine da essi secrete possono innescare risposte infiammatorie nella cavità orale e sono state correlate a condizioni sistemiche come malattie cardiovascolari e morbo di Alzheimer. Al contrario, nel microbioma intestinale l'attività del T9SS può svolgere un ruolo protettivo: le proteine secrete attraverso questo sistema sembrano preservare gli anticorpi dalla degradazione, rafforzando le difese immunitarie mucosali e potenzialmente migliorando l'efficacia dei vaccini orali.

Shrivastava ha commentato i risultati con entusiasmo metodico: "Siamo molto entusiasti di aver scoperto un straordinario sistema di nanomarciapiede a doppio ruolo che integra un meccanismo di retroazione, rivelando come i batteri regolino con precisione la motilità e la secrezione in ambienti dinamici. Il prossimo obiettivo è determinare le strutture ad alta risoluzione di questo motore molecolare per visualizzare, con precisione atomica, come i suoi componenti mobili si incastrano, trasmettono forza e rispondono al feedback meccanico."

Considerati insieme, i due studi delineano un quadro in cui i batteri dispongono di un repertorio motorio molto più ricco di quanto ipotizzato. La comprensione di questi meccanismi potrebbe stimolare lo sviluppo di nanomacchine bioingegnerizzate ispirate al design molecolare del T9SS, così come terapie mirate a specifici microbiomi. Sul fronte delle infezioni, la ricerca suggerisce che un approccio efficace dovrà necessariamente combinare il controllo chimico dell'ambiente — modulando pH, disponibilità di zuccheri e chimica di superficie — con l'inibizione selettiva dei sistemi motori batterici, flagellari e non.

Le domande aperte sono ancora numerose. Non è ancora chiaro in quali condizioni cliniche lo swashing rappresenti un meccanismo di diffusione prevalente rispetto allo swarming, né quale sia la reale distribuzione del sistema T9SS e della proteina GldJ tra le diverse specie batteriche patogene. La risoluzione strutturale atomica del motore T9SS, obiettivo dichiarato del gruppo di Shrivastava, potrebbe fornire i dettagli necessari per progettare inibitori molecolari ad alta specificità. Parallelamente, comprendere come alterazioni del microambiente — come quelle indotte da infezioni o stati patologici — influenzino la scelta del meccanismo motorio da parte dei batteri resta un campo di ricerca aperto e promettente.