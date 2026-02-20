Nel panorama della ricerca sulle tecnologie di accumulo energetico, le batterie agli ioni di sodio rappresentano da tempo una promettente alternativa ai sistemi al litio, frenate tuttavia da prestazioni inferiori che ne hanno limitato l'applicazione su larga scala. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Surrey ha ora scardinato un paradigma consolidato nella scienza dei materiali per batterie, dimostrando che l'acqua, tradizionalmente considerata un elemento da eliminare dai composti catodici, può invece migliorare drasticamente le performance elettrochimiche di un materiale sodico ben noto. La scoperta, pubblicata sul Journal of Materials Chemistry A, apre scenari inattesi non solo per lo stoccaggio energetico ma anche per applicazioni nel campo della desalinizzazione.

Il sodio vanadato idrato nanostrutturato (NVOH) è un composto studiato da anni nella comunica scientifica delle batterie sodio-ioniche. La prassi consolidata prevede trattamenti termici per rimuovere le molecole d'acqua naturalmente presenti nella sua struttura cristallina, partendo dall'assunto che l'acqua interferisca negativamente con i processi elettrochimici. Il team guidato dal dottor Daniel Commandeur, ricercatore presso la School of Chemistry and Chemical Engineering dell'ateneo britannico, ha invece adottato un approccio controintuitivo: mantenere intatta l'idratazione del materiale e verificarne il comportamento come catodo.

I risultati sperimentali hanno ribaltato le aspettative. La versione idrata del sodio vanadato ha dimostrato una capacità di accumulo energetico quasi doppia rispetto ai materiali catodici standard per batterie agli ioni di sodio attualmente disponibili. Durante i test elettrochimici, il composto ha inoltre manifestato velocità di carica superiori e una stabilità ciclica eccezionale, mantenendo prestazioni costanti per oltre 400 cicli di carica-scarica. Questi parametri collocano l'NVOH idrato tra i catodi più performanti mai riportati in letteratura scientifica per questa classe di batterie.

La capacità di operare in acqua salata apre la possibilità di progettare sistemi che utilizzino l'acqua marina come elettrolita gratuito, sicuro e abbondante, producendo contemporaneamente acqua dolce

Un aspetto particolarmente innovativo della ricerca riguarda il comportamento del materiale in ambienti estremi. I ricercatori hanno testato il sodio vanadato idrato in soluzioni saline, condizioni notoriamente critiche per i sistemi elettrochimici a causa della corrosività e della complessità ionica. Contro ogni previsione, il materiale non solo ha continuato a funzionare efficacemente, ma ha anche estratto ioni sodio dalla soluzione salina. Parallelamente, un elettrodo di grafite ha rimosso ioni cloruro, innescando un processo di desalinizzazione elettrochimica. Questa caratteristica trasforma potenzialmente una batteria da semplice dispositivo di accumulo energetico in un sistema bifunzionale capace di purificare acqua marina.

Le batterie al litio dominano attualmente il mercato dell'energia portatile e della mobilità elettrica, ma presentano criticità significative legate alla disponibilità geografica concentrata delle materie prime, ai costi elevati e all'impatto ambientale dell'estrazione. Il sodio, al contrario, è il sesto elemento più abbondante sulla Terra e può essere estratto dall'acqua marina con processi a basso impatto. La sfida principale è sempre stata replicare le performance dei sistemi al litio, caratterizzati da densità energetiche superiori grazie alle dimensioni ridotte e alla leggerezza dello ione litio rispetto al sodio.

Come sottolineato dal dottor Commandeur, i risultati sono stati completamente inaspettati, considerando che il sodio vanadato è studiato da anni e i protocolli standard prevedono trattamenti termici per eliminare l'acqua. La decisione di sfidare questo assunto metodologico ha prodotto dati che potrebbero accelerare significativamente lo sviluppo commerciale delle batterie sodio-ioniche. La semplicità del processo di produzione – che elimina la fase di disidratazione termica – riduce inoltre i costi energetici e la complessità manifatturiera, fattori cruciali per la scalabilità industriale.

Le implicazioni pratiche di questa ricerca si estendono a molteplici settori applicativi. I sistemi di accumulo su larga scala per le reti elettriche, necessari per integrare fonti rinnovabili intermittenti come solare ed eolico, rappresentano il campo più immediato. Le batterie sodio-ioniche ad alte prestazioni potrebbero offrire un'alternativa economicamente sostenibile agli attuali sistemi al litio o alle meno efficienti batterie piombo-acido. Nel settore dei veicoli elettrici, sebbene la densità energetica rimanga inferiore a quella del litio, applicazioni in segmenti meno sensibili al peso – come autobus urbani o veicoli commerciali – potrebbero beneficiare della riduzione dei costi.

La possibilità di utilizzare acqua marina come elettrolita apre scenari ancora più radicali. Attualmente gli elettroliti per batterie richiedono solventi organici purificati o soluzioni saline ad alta concentrazione preparate in ambiente controllato. Un sistema capace di operare direttamente con acqua di mare eliminerebbe questi requisiti, con vantaggi enormi in termini di sicurezza – gli elettroliti organici sono infiammabili – e sostenibilità. La funzione aggiuntiva di desalinizzazione potrebbe rendere queste batterie particolarmente interessanti per installazioni costiere o su piattaforme marine, dove lo stoccaggio energetico e la produzione di acqua dolce sono entrambi critici.

Rimangono naturalmente questioni aperte che richiederanno ulteriori approfondimenti. La stabilità a lungo termine in ambienti salini reali, la scalabilità del processo produttivo a volumi industriali e l'ottimizzazione dell'architettura completa della batteria sono tutti aspetti che necessitano di validazione sperimentale estesa. Inoltre, sebbene i 400 cicli dimostrati siano promettenti, le batterie al litio commerciali raggiungono migliaia di cicli, un parametro che dovrà essere migliorato per applicazioni ad alta intensità.