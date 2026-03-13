Nella fisica gravitazionale, ogni fusione tra oggetti compatti estremi rappresenta un laboratorio naturale irripetibile per mettere alla prova le nostre teorie cosmologiche. Un'analisi approfondita dell'evento di onde gravitazionali denominato GW200105 ha ora prodotto evidenze di notevole solidità statistica riguardo a un fenomeno mai osservato in precedenza in questo tipo di sistema: una coppia formata da un buco nero e una stella di neutroni che si avvicinava alla fusione percorrendo un'orbita ellittica, anziché la traiettoria circolare quasi perfetta che i modelli teorici standard prevedono per tali sistemi binari. La scoperta, condotta da ricercatori dell'Università di Birmingham, dell'Universidad Autónoma de Madrid e del Max Planck Institute for Gravitational Physics, è stata pubblicata l'11 marzo sulla rivista peer-reviewed The Astrophysical Journal Letters.

Per comprendere la portata di questo risultato, è necessario chiarire un principio fondamentale della fisica dei sistemi binari compatti. Quando due oggetti di massa estrema — come un buco nero e una stella di neutroni — orbitano l'uno attorno all'altro per tempi geologicamente lunghi, le perdite di energia per irraggiamento gravitazionale tendono progressivamente a circolarizzare l'orbita. Ci si aspetta quindi che, nell'istante immediatamente precedente alla fusione, la traiettoria sia diventata praticamente circolare. La presenza di eccentricità orbitale residua è dunque un segnale diagnostico potente: significa che qualcosa ha perturbato il sistema in tempi relativamente recenti rispetto alla fusione stessa.

La metodologia adottata dal team è stata particolarmente sofisticata. I ricercatori hanno analizzato i dati registrati dai rilevatori interferometrici LIGO e Virgo impiegando un nuovo modello sviluppato presso l'Institute of Gravitational Wave Astronomy dell'Università di Birmingham. L'aspetto innovativo risiede nella capacità di questo approccio di misurare simultaneamente due parametri orbitali distinti: l'eccentricità — ovvero quanto l'orbita si discosta dalla forma circolare — e la precessione, un effetto di wobbling legato ai momenti angolari di spin dei corpi coinvolti. Si tratta della prima volta in assoluto che entrambe queste misure vengono effettuate congiuntamente per un sistema buco nero-stella di neutroni.

I risultati dell'analisi bayesiana condotta dal gruppo sono statisticamente robusti. Confrontando migliaia di modelli teorici con il segnale gravitazionale reale, i ricercatori hanno potuto escludere un'orbita circolare con una confidenza del 99,5%. Questo margine rende l'ipotesi circolare estremamente improbabile, non semplicemente improbabile. Altrettanto significativo è il fatto che studi precedenti su GW200105 avessero assunto per convenzione la circolarità dell'orbita, giungendo di conseguenza a stime di massa distorte: il buco nero risultava sottostimato e la stella di neutroni sovrastimata. La nuova analisi rettifica queste misurazioni, determinando che il buco nero risultante dalla fusione aveva una massa di circa 13 masse solari.

"L'orbita rivela tutto. La sua forma ellittica appena prima della fusione dimostra che questo sistema non si è evoluto tranquillamente in isolamento, ma è stato quasi certamente plasmato da interazioni gravitazionali con altre stelle, o forse da un terzo compagno."

Geraint Pratten, Royal Society University Research Fellow dell'Università di Birmingham, ha sintetizzato il significato fisico del risultato con queste parole, indicando il meccanismo di formazione più plausibile: un ambiente stellare ad alta densità, come un ammasso globulare o il nucleo galattico, in cui le interazioni gravitazionali tra stelle multiple possono trasferire energia al sistema binario e mantenerne o addirittura incrementarne l'eccentricità orbitale. L'assenza di evidenze significative di precessione nell'analisi è coerente con questo scenario: suggerisce che l'eccentricità residua sia una caratteristica primordiale della formazione del sistema, non il risultato di effetti di spin relativistici.

Patricia Schmidt, dell'Università di Birmingham, ha inquadrato la scoperta nel contesto dei modelli teorici: "Questo ci fornisce nuovi indizi vitali su come questi oggetti estremi si uniscono. Ci dice che i nostri modelli teorici sono incompleti e solleva nuove domande sull'origine cosmica di tali sistemi." In effetti, il paradigma dominante fino a oggi descriveva un unico percorso evolutivo principale per i sistemi binari compatti: stelle massicce che evolvono insieme, si espandono in giganti rosse, danno origine prima alla stella di neutroni e poi al buco nero attraverso successive esplosioni di supernova, stabilizzandosi in orbite sempre più circolari. GW200105 suggerisce che almeno un secondo percorso esiste, probabilmente mediato da ambienti stellari affollati.

Gonzalo Morras, dell'Universidad Autónoma de Madrid e del Max Planck Institute for Gravitational Physics, ha sottolineato come questo risultato ridefinisca la nostra comprensione della popolazione di sistemi binari compatti: "Questa è la prova convincente che non tutte le coppie buco nero-stella di neutroni condividono la stessa origine. L'orbita eccentrica suggerisce un luogo di nascita in un ambiente dove molte stelle interagiscono gravitazionalmente." Questa diversità di canali formativi era già stata ipotizzata per i sistemi binari di buchi neri, ma documentarla anche per le coppie miste buco nero-stella di neutroni rappresenta un passo avanti nella comprensione dell'astronomia delle onde gravitazionali.

Le implicazioni della scoperta si estendono oltre il singolo evento. La crescente capacità dei rilevatori LIGO e Virgo — e in prospettiva del futuro Einstein Telescope europeo, progetto al quale contribuiscono attivamente istituzioni italiane tra cui l'INFN — di catalogare fusioni di oggetti compatti con sempre maggiore sensibilità apre la possibilità di identificare statisticamente quale frazione di questi eventi mostri eccentricità orbitale residua. Questo dato permetterebbe di stimare quantitativamente il peso relativo dei diversi canali di formazione nell'universo.