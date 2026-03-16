Come la principessa della favola riusciva a percepire un minuscolo pisello sotto decine di materassi, le cellule del corpo umano possiedono una straordinaria capacità di "sentire" l'ambiente circostante ben oltre la superficie a cui sono direttamente ancorate. Fino a poco tempo fa, questa proprietà nota come meccanosensing di profondità era considerata una prerogativa quasi esclusiva delle cellule anomale, in particolare di quelle tumorali. Una nuova ricerca condotta presso la Washington University di St. Louis, pubblicata sulla rivista peer-reviewed Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dimostra invece che anche le cellule sane, quando agiscono in modo coordinato, possono sviluppare capacità sensoriali di portata sorprendente, con implicazioni potenzialmente rilevanti per la comprensione della diffusione dei tumori.

Il gruppo di ricerca guidato da Amit Pathak, professore di ingegneria meccanica e scienza dei materiali presso la McKelvey School of Engineering, si occupa da anni di studiare come le cellule interagiscano con le proprietà fisiche del microambiente che le circonda. Nei lavori precedenti, Pathak e i suoi colleghi avevano già documentato che le cellule con un'elevata polarità fronte-retro — una caratteristica tipica delle cellule in migrazione — sono in grado di rilevare segnali fisici fino a 10 micrometri oltre la zona di ancoraggio. Questa capacità si basa sul modo in cui la cellula deforma le fibre di collagene della matrice extracellulare (ECM), estendendo così la propria portata percettiva nel tessuto circostante e determinando la direzione del movimento in funzione della rigidità degli strati più profondi.

La novità introdotta da questo studio, condotto da Pathak insieme al dottorando Hongsheng Yu, riguarda il comportamento collettivo delle cellule epiteliali, ossia quelle che rivestono le superfici di numerosi tessuti e organi. Quando queste cellule operano in gruppo, i risultati sperimentali mostrano che la loro portata sensoriale si estende fino a 100 micrometri di profondità, un ordine di grandezza superiore rispetto a quello registrato nelle cellule isolate. La spiegazione fisica è diretta: un aggregato cellulare è in grado di generare forze meccaniche molto più intense di quelle prodotte da una singola cellula, consentendo una deformazione più profonda e più estesa delle fibre di collagene.

Come ha spiegato lo stesso Pathak, "essendo un collettivo di cellule, esse generano forze più elevate", il che permette loro di sondare strati di tessuto altrimenti irraggiungibili per un singolo elemento cellulare. Questa amplificazione delle forze meccaniche è il meccanismo centrale che sottende l'aumento della portata sensoriale.

Un aggregato di cellule epiteliali normali riesce a "sentire" il tessuto circostante fino a 100 micrometri di distanza, dieci volte più di una singola cellula anomala.

I modelli computazionali sviluppati dal team suggeriscono che il processo si articola in due fasi distinte, corrispondenti alla formazione del cluster cellulare e all'inizio della migrazione collettiva. In ciascuna di queste fasi, le informazioni meccaniche raccolte dall'ambiente influenzano le traiettorie di movimento e la modalità di dispersione delle cellule nel tessuto. Questa dinamica bifasica offre una finestra di osservazione privilegiata sui meccanismi che regolano la motilità cellulare in condizioni fisiologiche e patologiche.

Il legame con la biologia tumorale è diretto. Le cellule cancerose sfruttano la capacità di rilevare la rigidità dei tessuti circostanti per pianificare la propria traiettoria di fuga dal microambiente tumorale, infiltrarsi nei tessuti adiacenti ed evitare le difese immunitarie. La possibilità di percepire la composizione meccanica del percorso da seguire — distinguendo, ad esempio, tra un tessuto molle e una struttura più rigida come l'osso — conferisce alle cellule metastatiche un vantaggio significativo nella colonizzazione di siti distanti.

La domanda scientifica che ora orienta il programma di ricerca è la seguente: quali molecole o segnali regolano l'ampiezza di questa finestra sensoriale? Identificare i regolatori molecolari del meccanosensing collettivo potrebbe aprire la strada a strategie terapeutiche capaci di limitare la capacità delle cellule tumorali di "navigare" attraverso i tessuti. Se fosse possibile inibire farmacologicamente questa proprietà, si potrebbe in linea teorica ostacolare la diffusione metastatica senza necessariamente colpire la proliferazione cellulare.