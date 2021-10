Clima, ecco il nuovo piano d’azione della NASA

Il cambiamento climatico e i suoi effetti rappresentano una minaccia così imminente per la vita come la conosciamo in tutto il mondo che ora è descritta come “crisi climatica”, come hanno scritto le Nazioni Unite. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mira ad affrontare la crisi con un approccio “di tutto il governo” che utilizza la National Climate Task Force, che comprende leader di dozzine di agenzie e dipartimenti federali, secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Come parte di questo approccio, la NASA, insieme ad altre 22 grandi agenzie, ha sviluppato un nuovo piano d’azione per il clima.

“La NASA ha risorse uniche che deve proteggere: attrezzature scientifiche e capacità che ci consentono di comprendere questa crisi climatica sulla Terra e di esplorare l’universo”, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson in una dichiarazione della NASA. “Per fortuna, abbiamo l’ingegno e la capacità ingegneristica per garantire che le risorse della nostra agenzia rimangano resilienti dinanzi a questa crescente minaccia. La NASA è impegnata a salvaguardare la nostra missione nei decenni a venire e, attraverso i dati che forniamo al mondo, aiuteremo altre agenzie a fare in modo che possano fare lo stesso”.

Crediti: NASA

La NASA è una delle poche agenzie a condurre la propria ricerca sul clima. Gli scienziati della NASA hanno utilizzato strumenti come i satelliti di monitoraggio della Terra per studiarne il clima e raccogliere dati preziosi per molti anni. Ciò ha incluso lo studio della perdita di ghiaccio, dei livelli di ozono, dell’innalzamento del livello del mare, della temperatura, delle precipitazioni, delle condizioni meteorologiche estreme e molto altro.

La NASA ha dunque sviluppato il suo piano d’azione per il clima e lo ha sottoposto alla revisione da parte della National Climate Task Force, del Federal Chief Sustainability Officer del Consiglio della Casa Bianca sulla qualità ambientale e dell’Office of Management and Budget (OMB). Il piano comprende cinque aree principali di interesse: