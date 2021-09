Clonare il mammut per salvare le specie attuali dall’estinzione: la ricetta di Colossal

Le specie estinte possono risorgere? Una società di bioscienze insiste sul fatto che sia possibile ed ha annunciato a inizio settimana la sua intenzione di utilizzare la tecnologia per riportare in vita il mammut lanoso della tundra artica. La nuova società Colossal, capitalizzando su una partnership con un genetista di Harvard, ha affermato che il suo sforzo di “de-estinzione” delle specie ha il potenziale per ripristinare gli ecosistemi danneggiati o persi e quindi aiutare a rallentare o addirittura arrestare gli effetti del cambiamento climatico.

“Mai prima d’ora l’umanità è stata in grado di sfruttare il potere di questa tecnologia per ricostruire gli ecosistemi, guarire la nostra Terra e preservare il suo futuro attraverso il ripopolamento di animali estinti”, ha dichiarato Ben Lamm, amministratore delegato e co-fondatore di Colossal, un imprenditore tecnologico emergente.

Climate change can be tied back to human activity, so it is our duty to restore Earth to a healthier state. It begins with a new wave of disruptive conservationism and restorative biology. #ItIsColossal pic.twitter.com/fQdfNgUKQI — Colossal (@ItIsColossal) September 13, 2021

“Oltre a riportare in vita antiche specie estinte come il mammut lanoso, saremo in grado di sfruttare le nostre tecnologie per aiutare a preservare le specie in pericolo critico che sono sull’orlo dell’estinzione e ripristinare le specie animali già estinte a causa dell’uomo”.

Per farlo, Colossal vuole inserire sequenze di DNA di mammut lanosi, raccolti da resti ben conservati nel permafrost e nelle steppe ghiacciate, nel genoma degli elefanti asiatici, per creare un “ibrido elefante-mammut”. Gli elefanti asiatici e i mammut lanosi condividono infatti un patrimonio genetico simile al 99,6%.