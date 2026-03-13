Mentre le agenzie spaziali internazionali pianificano il ritorno dell'essere umano sulla Luna, uno degli aspetti meno discussi ma fondamentali per la sostenibilità delle future missioni di lunga durata riguarda l'approvvigionamento alimentare. Una ricerca condotta dalla University of Texas at Austin in collaborazione con la Texas A&M University ha dimostrato per la prima volta che i ceci possono essere coltivati con successo in un substrato che simula il regolite lunare, la polvere minerale che ricopre la superficie del nostro satellite naturale. I risultati, pubblicati sulla rivista peer-reviewed Scientific Reports, aprono prospettive concrete per sistemi di produzione alimentare autonoma in contesti di esplorazione spaziale.

Il regolite lunare — termine scientifico per indicare lo strato superficiale di materiale frammentato che copre la Luna — presenta caratteristiche profondamente diverse dal suolo terrestre. È privo di microorganismi e materia organica, elementi essenziali per la crescita vegetale, e pur contenendo minerali e nutrienti utilizzabili dalle piante, presenta anche concentrazioni di metalli pesanti potenzialmente tossici per lo sviluppo vegetale. Per simulare fedelmente queste condizioni nel laboratorio, i ricercatori hanno utilizzato un analogo del suolo lunare prodotto da Exolith Labs, una miscela formulata per replicare la composizione chimica e mineralogica dei campioni raccolti durante le missioni Apollo.

Sara Santos, principal investigator del progetto e distinguished postdoctoral fellow presso il University of Texas Institute for Geophysics (UTIG) della Jackson School of Geosciences, ha inquadrato così l'obiettivo della ricerca: "Vogliamo capire la fattibilità di coltivare colture sulla Luna. Come trasformiamo questo regolite in suolo? Quali meccanismi naturali possono favorire questa conversione?" La domanda è tutt'altro che retorica: costruire un sistema agricolo lunare a partire da un substrato sterile e potenzialmente tossico richiede un approccio multidisciplinare che integra botanica, microbiologia del suolo e ingegneria dei sistemi bioregenerativi.

La strategia adottata dal team si è articolata su due interventi biologici complementari. In primo luogo, il substrato di regolite simulato è stato arricchito con vermicompost, un materiale organico ricco di nutrienti prodotto dai lombrichi della specie Eisenia fetida (comunemente noti come vermi rossi californiani) durante la digestione di rifiuti organici. In un contesto di missione spaziale, questi organismi potrebbero valorizzare scarti alimentari, indumenti in cotone e prodotti per l'igiene personale, convertendoli in un ammendante fertile. Il vermicompost non apporta soltanto nutrienti, ma introduce anche un microbioma diversificato capace di supportare la salute delle piante.

Il secondo intervento ha riguardato il trattamento dei semi di cece con funghi micorrizici arbuscolari prima della semina. Questi microrganismi instaurano una relazione simbiotica con le radici delle piante: in cambio di zuccheri prodotti dalla fotosintesi, facilitano l'assorbimento di nutrienti chiave come fosforo e azoto, e — aspetto cruciale in questo contesto — riducono l'uptake di metalli pesanti dal suolo, limitando così potenziali effetti fitotossici del regolite.

Anche nelle condizioni più difficili, le piante trattate con i funghi micorrizici sono sopravvissute più a lungo di quelle non inoculate, evidenziando il ruolo determinante di questi microrganismi nel sostenere la crescita vegetale in substrati estremi.

I risultati sperimentali mostrano che i ceci sono in grado di crescere e completare il ciclo vegetativo in miscele contenenti fino al 75% di regolite lunare simulato. Superata questa soglia, le piante manifestano segnali di stress progressivo e una morte precoce. Un dato particolarmente rilevante emerso dallo studio riguarda i funghi micorrizici: questi sono riusciti a insediarsi stabilmente nel substrato simulato, il che suggerisce che in un sistema agricolare lunare reale potrebbe essere sufficiente una singola inoculazione iniziale, con considerevoli vantaggi in termini di logistica e risparmio di risorse.

Nonostante il successo nella fase di crescita e raccolta, restano aperte questioni fondamentali che determineranno l'effettiva utilità di questa coltura per gli astronauti. Jessica Atkin, prima autrice dello studio e dottoranda nel Department of Soil and Crop Sciences della Texas A&M University, ha posto il problema con chiarezza: "Vogliamo comprendere la loro fattibilità come fonte alimentare. Quanto sono nutrienti? Contengono i nutrienti di cui gli astronauti hanno bisogno? Se non sono sicuri da mangiare, quante generazioni di coltivazioni saranno necessarie prima che lo diventino?" La preoccupazione centrale riguarda la bioaccumulazione di metalli pesanti nei tessuti eduli della pianta, un aspetto che richiederà analisi chimiche approfondite sui ceci raccolti.

I ceci rappresentano una scelta colturale strategicamente ben motivata: sono leguminose capaci di fissare l'azoto atmosferico grazie a batteri simbionti, hanno un elevato contenuto proteico e di carboidrati complessi, e offrono una buona densità calorica rispetto al peso. Tutte caratteristiche preziose per una dieta equilibrata in ambienti a risorse limitate come una base lunare.

La ricerca, inizialmente autofinanziata dalla stessa Santos e da Atkin, ha successivamente ottenuto il supporto di un grant NASA FINESST (Future Investigators in NASA Earth and Space Science and Technology), che consentirà di ampliare lo studio verso analisi nutrizionali dei raccolti e prove con ulteriori tipologie di colture. Il contesto istituzionale si inserisce nella più ampia preparazione alla missione Artemis II della NASA, che segnerà il ritorno degli esseri umani nelle vicinanze della Luna e costituirà il preludio a stazioni lunari permanenti dove l'autosufficienza alimentare diventerà una necessità operativa concreta. Le domande che questo studio ha aperto — sulla sicurezza alimentare, sulla trasformazione biologica del regolite e sulla gestione sostenibile delle risorse organiche a bordo — definiranno le priorità di ricerca per i prossimi anni di preparazione all'esplorazione lunare di lunga durata.