Cometa gigante attiva a una distanza dal Sole superiore a quanto pensassimo

Le comete sono costituite da polvere e ghiaccio formatisi nei primi giorni del sistema solare. Quando una cometa passa vicino al sole, il suo ghiaccio inizia a vaporizzare e formare un involucro noto come chioma, rendendolo una cometa attiva. Tuttavia, la distanza dal sole alla quale una cometa diventa attiva dipende in gran parte dal tipo di ghiaccio che contiene: acqua, anidride carbonica o monossido di carbonio, per esempio.

Un nuovo studio condotto dagli astronomi dell’Università del Maryland mostra che Comet Bernardinelli-Bernstein (BB) è diventato attivo molto più lontano dal Sole del previsto. Ma a quelle distanze le temperature sono troppo fredde perché il ghiaccio d’acqua si trasformi in vapore. Pertanto, i risultati possono aiutare a determinare di cosa è fatta esattamente la cometa e fornire nuove informazioni sulle condizioni del sistema solare primordiale, secondo una dichiarazione dell’università.

Le prime stime suggeriscono che la cometa BB potrebbe avere un diametro fino a 100 chilometri, tra le più grandi comete scoperte fino ad oggi. L’oggetto è stato individuato dagli scienziati, per la prima volta, quando era oltre il pianeta Urano.

Rispetto a questa, la maggior parte delle comete sono larghe meno di un 1 km e vengono scoperte molto più vicine al sole. In effetti, gli scienziati hanno individuato solo un’altra cometa attiva così lontana dal Sole, ed era molto più piccola della cometa BB, secondo la dichiarazione.

Utilizzando i dati del Dark Energy Survey, uno sforzo internazionale per studiare il cielo sopra l’emisfero australe, gli astronomi hanno scoperto per la prima volta il nucleo luminoso della cometa BB nel giugno 2021. Tuttavia, a quel tempo, le osservazioni non avevano una risoluzione abbastanza alta da mostrare la chioma della cometa.

Invece, il recente studio ha utilizzato immagini scattate dal Transient Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, lanciato nel 2018 che trascorre la maggior parte del suo tempo alla ricerca di pianeti in orbita attorno a stelle vicine. Ma per condurre quel lavoro, il telescopio cattura esposizioni più lunghe e, a sua volta, una visione più dettagliata del cielo e che può essere utilizzata per una varietà di oggetti.

I ricercatori hanno combinato migliaia di immagini TESS scattate tra il 2018 e il 2020 per ottenere una visione più chiara della cometa e del bagliore nebuloso della polvere che la circonda. Stratificando le immagini in modo che la cometa fosse allineata in ogni fotogramma, i ricercatori hanno rivelato la chioma della cometa, dimostrando che era attiva a notevole distanza dal sole.