Nel dibattito sulla sicurezza alimentare, una vasta indagine epidemiologica condotta in Francia per oltre un decennio riaccende i riflettori sui conservanti alimentari e il loro possibile legame con l'insorgenza di tumori. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The BMJ, ha seguito oltre 105.000 adulti tra il 2009 e il 2023, analizzando nel dettaglio le loro abitudini alimentari e confrontandole con l'incidenza di diagnosi oncologiche. I risultati suggeriscono che alcuni conservanti comunemente utilizzati nell'industria alimentare potrebbero essere associati a un incremento del rischio di sviluppare specifiche forme di cancro, sollevando interrogativi cruciali sull'adeguatezza delle attuali normative di sicurezza alimentare e sulla necessità di una revisione degli standard di utilizzo di questi additivi.

La ricerca si è concentrata sulla coorte NutriNet-Santé, un campione rappresentativo composto per il 79% da donne, con un'età media di 42 anni al momento dell'arruolamento. Tutti i partecipanti erano privi di diagnosi oncologiche all'inizio dello studio e hanno completato regolarmente questionari alimentari dettagliati nelle 24 ore, specificando marche e prodotti consumati. Questo approccio metodologico ha permesso ai ricercatori di calcolare con precisione l'esposizione a 17 diversi conservanti alimentari, suddivisi in due categorie funzionali: gli antiossidanti, che rallentano il deterioramento limitando l'esposizione all'ossigeno, e i non-antiossidanti, che inibiscono la crescita microbica o rallentano le reazioni chimiche responsabili del deterioramento.

Nel periodo di follow-up, della durata media di 7,5 anni, sono stati diagnosticati 4.226 casi di cancro, tra cui 1.208 tumori al seno, 508 alla prostata, 352 colon-rettali e 2.158 di altre tipologie. L'analisi statistica ha rivelato che, mentre 11 dei 17 conservanti esaminati non mostravano correlazioni significative con l'incidenza oncologica, alcuni composti specifici presentavano associazioni preoccupanti. Il sorbato di potassio, ampiamente utilizzato in prodotti da forno e bevande, è risultato associato a un aumento del 14% del rischio oncologico generale e del 26% per il cancro al seno. I solfiti totali hanno mostrato un incremento del 12% del rischio complessivo, mentre il nitrito di sodio, tipico dei salumi, è stato collegato a un aumento del 32% del rischio di tumore prostatico.

Il nitrato di potassio presenta un incremento del 13% del rischio oncologico generale e del 22% per il cancro al seno, mentre gli acetati totali mostrano aumenti rispettivamente del 15% e 25%

Dal punto di vista biologico, i ricercatori ipotizzano che questi conservanti possano interferire con le funzioni immunitarie e i processi infiammatori, meccanismi già noti per il loro ruolo nella cancerogenesi. Studi di laboratorio precedenti avevano documentato la capacità di alcuni di questi additivi di danneggiare il DNA cellulare e alterare i meccanismi di riparazione. Tuttavia, questa ricerca rappresenta una delle prime evidenze epidemiologiche su larga scala che collega l'esposizione reale attraverso la dieta a un aumentato rischio oncologico nella popolazione generale. È importante sottolineare che, trattandosi di uno studio osservazionale, non è possibile stabilire un nesso causale diretto, e gli autori riconoscono che fattori confondenti non misurati potrebbero aver influenzato i risultati.

Nonostante queste limitazioni metodologiche intrinseche, la robustezza dello studio risiede nelle sue dimensioni campionarie considerevoli, nella precisione dei dati dietetici raccolti attraverso database alimentari dettagliati con informazioni specifiche sui marchi, e nella durata pluriennale del monitoraggio. I ricercatori sottolineano che i loro risultati sono coerenti con la letteratura sperimentale esistente che documenta potenziali effetti cancerogeni per alcuni di questi composti. Gli scienziati concludono che questi dati forniscono nuove evidenze per la futura rivalutazione della sicurezza di tali additivi alimentari da parte delle agenzie sanitarie, considerando attentamente il rapporto tra benefici nella conservazione degli alimenti e potenziali rischi per la salute.

In un editoriale di accompagnamento, ricercatori statunitensi riconoscono che i conservanti offrono vantaggi innegabili, come l'estensione della shelf life e la riduzione dei costi alimentari, fattori particolarmente rilevanti per le popolazioni a basso reddito. Tuttavia, l'utilizzo diffuso e spesso scarsamente monitorato di questi additivi, combinato con l'incertezza sugli effetti a lungo termine, richiede un approccio regolatorio più equilibrato. Le possibili misure includono limiti più stringenti sull'uso dei conservanti, etichettature più chiare, divulgazione obbligatoria del contenuto di additivi e programmi di monitoraggio internazionale simili a quelli già implementati per gli acidi grassi trans e il sodio.

Sul fronte delle raccomandazioni pratiche, gli autori dello studio incoraggiano i produttori alimentari a ridurre l'uso di conservanti non essenziali e supportano l'orientamento dei consumatori verso alimenti freschi e minimamente trasformati quando possibile. Dal punto di vista delle politiche di salute pubblica, esistono già linee guida definitive sulla riduzione del consumo di carni lavorate e alcol, che offrono passi concreti attuabili mentre le evidenze sugli effetti cancerogeni dei conservanti continuano a evolversi.