Cosa sta uccidendo le galassie? Gli astrofisici hanno finalmente la risposta

Gli astronomi che esaminano l’Universo vicino con l’aiuto dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hanno appena completato la più grande indagine ad alta risoluzione sul combustibile per la formazione stellare mai condotta negli ammassi di galassie. Ma ancora più importante, stanno affrontando un mistero di lunga data in astrofisica: cosa sta uccidendo le galassie? La ricerca, che fornisce la prova più chiara fino ad oggi che gli ambienti estremi nello spazio hanno gravi impatti sulle galassie al loro interno, sarà pubblicata in una prossima edizione di The Astrophysical Journal Supplement Series.

Il Virgo Environment Traced in Carbon Monoxide Survey – VERTICO – si è prefissato di comprendere meglio la formazione stellare e il ruolo delle galassie nell’Universo. “Sappiamo che le galassie vengono uccise dai loro ambienti e vogliamo sapere perché”, ha detto Toby Brown, Plaskett Fellow presso il National Research Council of Canada e autore principale dell’articolo. “Ciò che VERTICO rivela meglio che mai è quali processi fisici influenzano il gas molecolare e come dettano la vita e la morte della galassia”.

Credits: ESA/Hubble & NASA, L. Ho, J. Lee e il team PHANGS-HST

Il progetto VERTICO ha osservato i serbatoi di gas di 51 galassie nell’ammasso della Vergine in alta risoluzione, rivelando un ambiente così estremo e inospitale che può impedire a intere galassie di formare stelle in un processo noto come spegnimento delle galassie. “L’ammasso della Vergine è la regione più estrema dell’Universo locale, piena di plasma a milioni di gradi, velocità estreme delle galassie, interazioni violente tra le galassie e l’ambiente circostante, un villaggio di pensionamento galattico e, di conseguenza, un cimitero galattico”, ha detto Brown, aggiungendo che il progetto ha rivelato come lo stripping del gas può arrestare, o spegnere, uno dei processi fisici più importanti dell’Universo: formazione stellare.

“Lo stripping del gas è uno dei meccanismi esterni più spettacolari e violenti che possono arrestare la formazione stellare nelle galassie”, ha detto Brown. “Lo stripping del gas si verifica quando le galassie si muovono così velocemente attraverso il plasma caldo nell’ammasso che grandi quantità di gas molecolare freddo vengono strappate via dalla galassia, come se il gas venisse spazzato via da un’enorme scopa cosmica. La squisita qualità delle osservazioni di VERTICO ci permette di vedere e comprendere meglio tali meccanismi”.