Dalla Cina ecco due nuovi taxi a decollo verticale

Due nuovi progetti di taxi volante a decollo verticale sono stati da poco annunciati in Cina: l’Autoflight V1500M e il Pantuo Pantala. La società di Shanghai Autoflight produce droni logistici pesanti dal 2017. Presentato al China Airshow di Zhuhai, il V1500M è un design lift-and-cruise progettato per trasportare da tre a quattro passeggeri.

La cabina si trova sotto un’ala principale larga 12,8 m. A un terzo della lunghezza di ciascuna metà dell’ala si estende longitudinalmente un traliccio che ospita una delle eliche per il volo orizzontale. Le estremità anteriori delle travi si uniscono poi in un’altra superficie che ospita alcune eliche più piccole per il decollo verticale e la stabilità del velivolo.

Per le operazioni VTOL, infatti, ci sono ben otto eliche. Secondo Autoflight il velivolo viaggerà a 200 km/h, con un’autonomia di 250 km a pieno carico. La società ha presentato un prototipo a Zhuhai e afferma di aspettarsi di iniziare i test di volo “nel prossimo futuro”. La certificazione è prevista per il 2024 e non è chiaro se Autoflight li costruirà esclusivamente per il mercato interno cinese o mirerà a certificarsi anche con la FAA e l’EASA.

L’elegante cabina del Pantuo Pantala Concept H, invece, è sostenuta da una grande e ampia ala nella parte posteriore e da un canard più corto nella parte anteriore, oltre ovviamente che da diverse eliche. Il Pantala inclina le intere ali per le operazioni VTOL. Non abbiamo specifiche sulle prestazioni, nessuna informazione su quanti posti ospita e nessuna idea di quale sia la fase in cui si trova Pantuo Aviation o quali siano i piani a medio termine.