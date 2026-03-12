Nella medicina preventiva, la correlazione tra deficit sensoriali e ritardo diagnostico oncologico rappresenta un campo di indagine ancora largamente inesplorato. Un nuovo studio pubblicato su Nature Health, condotto da ricercatori della Stanford Medicine in collaborazione con altre istituzioni, apre uno scenario inedito: le persone affette da daltonismo — tecnicamente definito come deficit della visione cromatica — potrebbero avere difficoltà nel riconoscere sangue nelle urine, uno dei segnali d'allarme più precoci del tumore della vescica, con conseguenze significative sulla sopravvivenza. La ricerca mette in relazione due condizioni che, in apparenza, non avrebbero motivo di intrecciarsi, ma che nella realtà clinica possono determinare ritardi diagnostici fatali.

Il daltonismo è molto più diffuso di quanto comunemente si creda. Colpisce circa 1 maschio su 12 e 1 femmina su 200, interessando prevalentemente la capacità di distinguere le tonalità rosse da quelle verdi. Questa difficoltà percettiva ha conseguenze quotidiane spesso sottovalutate: dalla lettura dei semafori alla valutazione della cottura degli alimenti. Nel contesto medico, tuttavia, l'incapacità di percepire correttamente il rosso può tradursi nell'impossibilità di riconoscere sangue nelle urine — la cosiddetta ematuria — che rappresenta il sintomo iniziale nel 80-90% dei pazienti con tumore della vescica, spesso in assenza di dolore.

Per quantificare l'impatto di questa lacuna percettiva sulla prognosi oncologica, il team guidato dal dottor Ehsan Rahimy, professore associato aggiunto di oftalmologia alla Stanford Medicine e autore senior dello studio, ha attinto a una delle più grandi banche dati sanitarie disponibili al mondo: la piattaforma TriNetX, che aggrega cartelle cliniche elettroniche in tempo reale da istituzioni di tutto il mondo, per un totale di circa 275 milioni di record de-identificati di pazienti. L'autore principale dello studio è Mustafa Fattah, studente di medicina alla Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Scorrendo circa 100 milioni di record di pazienti statunitensi mediante codici diagnostici ICD-10, i ricercatori hanno identificato 135 individui con diagnosi simultanea di daltonismo e tumore della vescica, e 187 pazienti con daltonismo e tumore del colon-retto. Per ciascun gruppo è stato costruito un gruppo di controllo comparabile: pazienti con la stessa neoplasia ma con visione cromatica normale, abbinati per caratteristiche demografiche e condizioni di salute. Come ha spiegato lo stesso Rahimy: "La potenza di questo tipo di studio risiede nella capacità di selezionare una popolazione di interesse molto specifica — in questo caso, pazienti daltonici che sviluppano tumore della vescica o del colon-retto. È una combinazione insolita, ma quando si lancia la rete in un oceano di dati, si ha più possibilità di catturare un pesce raro."

L'analisi della sopravvivenza ha rivelato un dato di notevole rilevanza clinica: nell'arco di 20 anni, i pazienti con tumore della vescica affetti da daltonismo hanno mostrato un rischio di mortalità per tutte le cause superiore del 52% rispetto ai pazienti con visione normale. Questa differenza è coerente con l'ipotesi di partenza, basata su ricerche precedenti che avevano già suggerito un legame tra deficit cromatico e diagnosi tardiva di alcune neoplasie.

I pazienti daltonici affetti da tumore della vescica hanno mostrato un rischio di mortalità superiore del 52% nell'arco di 20 anni rispetto ai pazienti con visione cromatica normale.

I precedenti della letteratura scientifica supportano questa interpretazione. Uno studio del 2009 su 200 uomini con carcinoma vescicale aveva già documentato che i soggetti con deficit cromatico ricevevano spesso una diagnosi a stadi più avanzati e invasivi rispetto a quelli con visione normale. Un esperimento del 2001 aveva inoltre chiesto ai partecipanti di identificare immagini di campioni biologici — saliva, urine e feci — contenenti sangue: le persone con visione normale li individuavano correttamente nel 99% dei casi, mentre i soggetti con deficit cromatico riuscivano nell'identificazione solo nel 70% dei casi. Un margine di errore che, proiettato su anni di mancata osservazione, può tradursi in diagnosi tardive con impatto sulla prognosi.

Un aspetto particolarmente interessante dell'analisi riguarda il tumore del colon-retto: contrariamente alle attese, i ricercatori non hanno rilevato alcuna differenza statisticamente significativa nella sopravvivenza tra pazienti daltonici e normovedenti. Questa divergenza rispetto al tumore della vescica trova una spiegazione plausibile nella diversa fenomenologia clinica delle due patologie. Come sottolinea Rahimy, "il sangue nelle feci non è il sintomo principale né il più frequente con cui si presentano questi pazienti." Studi clinici mostrano che quasi i due terzi dei pazienti con carcinoma colorettale riferiscono innanzitutto dolore addominale, e oltre la metà lamenta alterazioni dell'alvo. A ciò si aggiunge il ruolo decisivo dello screening sistematico, raccomandato per la popolazione generale tra i 45 e i 75 anni, che riduce la dipendenza dall'autoriconoscimento dei sintomi visivi.

I ricercatori avvertono che la differenza di mortalità osservata potrebbe addirittura essere sottostimata. La piattaforma TriNetX si basa su codici diagnostici formali, ma la maggioranza delle persone con deficit cromatico non ha mai ricevuto una diagnosi ufficiale, e pertanto risulterebbe classificata come normovedente nel database. "La maggior parte delle persone con deficit della visione cromatica funziona perfettamente nella vita quotidiana. Molte potrebbero non sapere nemmeno di averlo", ha precisato Rahimy. Questo sistematico sotto-riconoscimento del daltonismo nella popolazione implica che la coorte di controllo potrebbe contenere individui con deficit non diagnosticato, attenuando la differenza effettiva tra i due gruppi.

Il tumore della vescica è una patologia a prevalenza marcatamente maschile: gli uomini ne sono colpiti circa quattro volte più frequentemente delle donne. Considerando che anche il daltonismo è significativamente più comune nel sesso maschile, l'intersezione delle due condizioni rappresenta un rischio specifico per questa popolazione. Nel solo 2025, negli Stati Uniti si attendevano circa 85.000 nuove diagnosi di tumore della vescica.

Sul piano pratico, le implicazioni dello studio riguardano sia i medici sia i pazienti. Urologi e gastroenterologi intervistati dai ricercatori hanno dichiarato di non aver mai considerato il daltonismo come possibile fattore di ritardo diagnostico oncologico. Alcuni specialisti hanno già valutato l'inclusione di domande sul deficit cromatico nei questionari di screening. Per i pazienti con deficit della visione cromatica, lo studio evidenzia l'importanza di eseguire analisi delle urine durante i controlli annuali di routine e, qualora non si sia sicuri di riconoscere variazioni cromatiche nelle urine, di coinvolgere un convivente o un familiare nel monitoraggio periodico.

Lo studio è stato finanziato dal National Institutes of Health (grant P30-EY026877) e dall'organizzazione Research to Prevent Blindness, Inc. A esso ha contribuito anche un ricercatore del Beaumont Health. Gli autori riconoscono esplicitamente che si tratta di un'analisi osservazionale su larga scala — quella che Rahimy definisce una "visione da 30.000 piedi" — che individua tendenze meritevoli di approfondimento, ma non stabilisce relazioni causali dirette. La natura retrospettiva dell'analisi e la dipendenza dai codici diagnostici registrati nelle cartelle elettroniche costituiscono limitazioni metodologiche che i ricercatori stessi segnalano apertamente.

Le prossime fasi della ricerca dovranno includere studi prospettici con accertamento formale del deficit cromatico, analisi degli stadi di diagnosi al momento della presentazione clinica e valutazioni dell'impatto di interventi preventivi mirati. La domanda scientifica centrale rimane aperta: in che misura programmi di screening differenziati, che tengano conto del deficit cromatico, possono ridurre la mortalità per tumore della vescica nei soggetti colpiti? La risposta potrebbe orientare le raccomandazioni cliniche in modo da colmare una lacuna diagnostica che, come questo studio suggerisce, è rimasta invisibile per troppo tempo.