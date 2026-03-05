La bioarcheologia dentale sta aprendo finestre straordinarie sul passato umano, consentendo di ricostruire con precisione crescente le condizioni di vita di popolazioni vissute millenni or sono. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista ad accesso aperto PLOS One, coordinato da Roberto Germano della Sapienza Università di Roma, ha analizzato i denti di individui sepolti nella necropoli di Pontecagnano, sito campano risalente al VII e VI secolo a.C., restituendo un quadro dettagliato della salute infantile, dell'alimentazione adulta e delle dinamiche di adattamento socioculturale dell'età del Ferro in Italia meridionale. La ricerca si distingue per un approccio multidisciplinare che integra istomorfometria dentale, analisi del calcolo dentario e ricostruzione dei pattern di crescita, offrendo per la prima volta dati istologici sistematici su questa comunità.

Il gruppo di ricerca ha esaminato 30 denti appartenenti a 10 individui, confrontando canini e molari per ricostruire le traiettorie di sviluppo nei primi sei anni di vita. L'analisi istomorfometrica dello smalto ha rivelato interruzioni nei ritmi di crescita del tessuto dentale in corrispondenza di due finestre temporali specifiche: intorno al primo anno di età e nuovamente attorno al quarto anno. Questi segnali, noti come ipoplasie dello smalto, sono interpretati come marcatori biologici di stress fisiologico, momenti in cui il metabolismo del bambino subisce perturbazioni legate a cambiamenti dietetici, episodi patologici o variazioni comportamentali che aumentano la vulnerabilità dell'organismo.

Come sottolinea Alessia Nava, tra le autrici dello studio: "Lo studio dell'istomorfometria dei denti decidui e permanenti di individui provenienti da antiche necropoli consente di andare oltre il ristretto focus sul periodo prossimo alla loro morte e porta in primo piano la vita di ciascuno di loro durante i primi anni. Questo e altri approcci moderni rappresentano un avanzamento tecnologico e disciplinare che sta trasformando lo studio delle adattamenti bioculturali delle popolazioni del passato." Il contributo metodologico è dunque duplice: non solo si ottengono informazioni biologiche, ma si ricostruisce una vera e propria biografia individuale a partire da strutture minerali durevoli.

Sul fronte dell'alimentazione adulta, i ricercatori hanno analizzato il calcolo dentario, ovvero la placca dentale mineralizzata, che agisce come una capsula del tempo per i residui alimentari. All'interno di questo materiale endogeno hanno identificato, tramite microscopia, granuli di amido riconducibili a cereali e legumi, fibre vegetali e spore di lieviti. Quest'ultimo dato è particolarmente significativo: la presenza di lieviti costituisce un'evidenza diretta del consumo regolare di alimenti e bevande fermentate da parte di questa comunità dell'età del Ferro.

"I denti degli abitanti dell'età del Ferro di Pontecagnano hanno aperto una finestra unica sulle loro vite: abbiamo potuto seguire la crescita e la salute infantile con notevole precisione e identificare tracce di cereali, legumi e cibi fermentati nell'età adulta." — Roberto Germano, Sapienza Università di Roma

Emanuela Cristiani, responsabile del laboratorio dove sono state condotte le analisi del calcolo dentario, precisa che "nel caso di Pontecagnano, l'analisi ha rivelato granuli di amido da cereali e legumi, spore di lievito e fibre vegetali, fornendo un quadro molto concreto della dieta e di alcune attività quotidiane di queste comunità dell'età del Ferro." Questi risultati si inseriscono coerentemente in un corpo di evidenze già esistenti che suggeriscono come i contatti con le culture mediterranee abbiano ampliato le risorse alimentari disponibili in questo periodo storico, favorendo l'adozione di pratiche di fermentazione e lavorazione dei cibi.

Lo studio ha fornito i primi dati istologici mai prodotti per la comunità di Pontecagnano, un risultato che va oltre il valore strettamente paleoantropologico e dimostra la potenza euristica dell'integrazione metodologica in bioarcheologia. Tuttavia, gli autori riconoscono esplicitamente una limitazione rilevante: con soli 10 individui analizzati, il campione non è statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione del sito, e i risultati devono essere letti come ricostruzioni biografiche approfondite di singole esistenze piuttosto che come generalizzazioni demografiche.

Le prospettive di ricerca future appaiono promettenti e tecnicamente ambiziose. Gli stessi autori indicano che l'impiego di campioni più ampi, combinato con tecniche di analisi isotopica — in particolare degli isotopi stabili di carbonio, azoto e stronzio — potrebbe fornire informazioni aggiuntive sulla mobilità geografica degli individui, sulla provenienza delle risorse alimentari e sulla struttura sociale della comunità. L'obiettivo a lungo termine è quello di costruire modelli bioculturali sempre più accurati che permettano di comprendere come le popolazioni dell'età del Ferro abbiano risposto, nei termini biologici della loro stessa fisiologia, alle trasformazioni ambientali e sociali del Mediterraneo antico.