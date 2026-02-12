La relazione tra depressione e malattie neurodegenerative rappresenta da tempo uno dei nodi più complessi della neurologia clinica. Un nuovo studio longitudinale condotto su oltre 17.000 pazienti danesi e pubblicato sulla rivista General Psychiatry offre oggi le prove più dettagliate mai raccolte su questo legame: la depressione non solo accompagna frequentemente il morbo di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy, ma ne precede sistematicamente la diagnosi di diversi anni, suggerendo che i sintomi depressivi potrebbero essere una manifestazione precoce di processi neurodegenerativi già in atto piuttosto che una semplice reazione psicologica alla malattia.

I ricercatori hanno analizzato i registri sanitari nazionali danesi identificando 17.711 individui cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson o la demenza a corpi di Lewy tra il 2007 e il 2019. Per isolare il legame specifico con queste patologie neurodegenerative, il gruppo di controllo non includeva persone sane, ma pazienti affetti da altre condizioni croniche altrettanto invalidanti come l'artrite reumatoide, la malattia renale cronica e l'osteoporosi. Questa scelta metodologica è stata cruciale per distinguere tra gli effetti psicologici generali di convivere con una malattia cronica e i cambiamenti neurobiologici specifici associati alla neurodegenerazione.

I risultati hanno rivelato un pattern temporale inequivocabile: negli anni precedenti la diagnosi di Parkinson o demenza a corpi di Lewy, l'incidenza della depressione aumentava progressivamente, raggiungendo il picco massimo nei tre anni immediatamente precedenti la conferma diagnostica. Ma il dato forse più significativo è che questo incremento del rischio depressivo persisteva anche dopo la diagnosi, mantenendosi sistematicamente più elevato nei pazienti con queste patologie neurodegenerative rispetto ai gruppi di controllo con altre malattie croniche.

L'eccesso di rischio depressivo non poteva essere spiegato semplicemente dal peso emotivo di una diagnosi grave, poiché altre malattie croniche invalidanti non mostravano lo stesso andamento

Particolarmente rilevante è stata la differenza osservata nella demenza a corpi di Lewy, dove i tassi di depressione risultavano ancora più elevati rispetto al morbo di Parkinson, sia prima che dopo la diagnosi. Questa distinzione potrebbe riflettere differenze nella progressione della malattia e nei sistemi neurochimici coinvolti. La demenza a corpi di Lewy, caratterizzata dall'accumulo anomalo della proteina alfa-sinucleina in aggregati chiamati corpi di Lewy, colpisce aree cerebrali che regolano non solo il movimento e le funzioni cognitive, ma anche l'umore e le emozioni.

Christopher Rohde, primo autore dello studio, ha sottolineato l'importanza clinica di questi risultati: la persistenza di tassi elevati di depressione dopo la diagnosi evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza clinica e di screening sistematici per i sintomi depressivi in questi pazienti. L'identificazione precoce della depressione in soggetti che svilupperanno successivamente malattie neurodegenerative apre prospettive importanti per interventi precoci, anche se gli autori avvertono che non tutti gli anziani con depressione svilupperanno necessariamente Parkinson o demenza.

L'ipotesi neurobiologica che emerge da questa ricerca suggerisce che la depressione in questi casi non sia meramente reattiva, ma possa rappresentare un sintomo prodromico legato ai cambiamenti neurodegenerativi che precedono di anni le manifestazioni motorie o cognitive più evidenti. Le aree cerebrali coinvolte nella regolazione dell'umore, come il sistema limbico e i circuiti dopaminergici, sono tra le prime a essere compromesse nei processi neurodegenerativi caratteristici di queste patologie.

Sebbene attualmente non esistano cure definitive per il morbo di Parkinson o la demenza a corpi di Lewy, questi risultati hanno implicazioni pratiche immediate per la gestione clinica. Affrontare tempestivamente i sintomi depressivi potrebbe migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e ottimizzare il loro percorso assistenziale complessivo. Gli autori raccomandano un monitoraggio più attento quando la depressione compare per la prima volta in età avanzata, considerandola un possibile segnale di allerta che merita approfondimenti neurologici. Le ricerche future dovranno chiarire se il trattamento precoce della depressione possa influenzare la progressione delle patologie neurodegenerative sottostanti o se esistano biomarcatori combinati che possano migliorare la diagnosi precoce.