Difesa planetaria: e se polverizzassimo gli asteroidi?

Philip Lubin, professore di fisica alla UC Santa Barbara, è uno dei tanti scienziati convinti che sia fondamentale dotarsi al più presto di una robusta difesa planetaria contro gli impatti da asteroidi potenzialmente pericolosi. Eventi pericolosi accadono circa una volta ogni 50-100 anni, ma sono potenzialmente devastanti. Tuttavia, non si può scartare la possibilità che oggetti più grandi si avvicinino pericolosamente alla Terra nel prossimo futuro.

Le strategie per la difesa planetaria sono progredite dalla ricerca di metodi migliori per comprendere le minacce, agli sforzi per deviare potenziali pericoli e cambiare le loro orbite, compresa una strategia sviluppata dal gruppo di Lubin, che ha proposto l’uso di laser per spingere gli oggetti minacciosi fuori dalla strada della Terra.

In due articoli sul tema della difesa planetaria terminale presentati alla rivista Advances in Space Research, accompagnati da un articolo di opinione pubblicato su Scientific American, Lubin e il co-ricercatore Alexander Cohen delineano un metodo più proattivo per affrontare pericolosi detriti spaziali extraterrestri. Il progetto si chiama PI, che affettuosamente sta per Pulverize It.

La chiave della strategia PI è il dispiegamento di una serie di barre penetratrici, possibilmente piene di esplosivi, poste nel percorso dell’asteroide per “tagliare e tagliare” l’oggetto minaccioso. Le aste del penetratore – circa 10-30 cm di diametro e da 2 a 3 metri di lunghezza – frammentano l’asteroide o il nucleo della cometa mentre si schianta contro di loro a velocità estrema.

Fondamentalmente, invece di deviare l’oggetto, la strategia è quella di lasciare che la Terra affronti l’impatto, non prima però di aver polverizzato l’asteroide in pezzi più piccoli – in genere delle dimensioni di una casa – e lasciare che i frammenti entrino nell’atmosfera terrestre. L’atmosfera può quindi assorbire l’energia e vaporizzare ulteriormente i pezzi delle dimensioni di una casa in piccoli detriti che non colpiscono il terreno.

Invece, il metodo PI “slice and dice” intercetta asteroidi o comete mentre si avvicinano alla Terra e potrebbe essere schierato da veicoli di lancio che già esistono oggi, come il Falcon 9 di SpaceX e l’SLS della NASA per obiettivi più grandi. Secondo i calcoli dei fisici, obiettivi più piccoli come la meteora di Chelyabinsk potrebbero essere intercettati pochi minuti prima dell’impatto utilizzando lanciatori molto più piccoli simili agli intercettori ICBM, mentre obiettivi che rappresentano una minaccia più seria, come Apophis, potrebbero essere intercettati solo 10 giorni prima dell’impatto. I tempi di mitigazione così brevi sono del tutto senza precedenti, secondo i ricercatori.