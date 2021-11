E se degli agenti patogeni alieni raggiungessero la Terra?

Prima che viaggiare al di fuori della Terra diventi un evento regolare, il mondo deve implementare alcune misure di biosicurezza di base, hanno avvertito gli scienziati, altrimenti potremmo iniziare a ricevere visitatori alieni sgraditi, anche se non quelli che potremmo immaginare noi. Se infatti un organismo estraneo riuscisse ad arrivare sul nostro pianeta attraverso uno dei nostri veicoli spaziali, potrebbe devastare l’equilibrio della Terra.

La possibilità che ciò accada davvero è improbabile, soprattutto perché non abbiamo ancora trovato la vita al di fuori della Terra. Ma considerando gli effetti disastrosi che un simile evento potrebbe causare, è una realtà a cui alcuni pensano che dovremmo preparare. Anche trasportare un organismo terrestre nello spazio è un rischio significativo.

In condizioni simili allo spazio, gli studi hanno dimostrato che alcuni microbi possono subire rapide mutazioni genetiche. Dopo aver coltivato mille generazioni di Escherichia coli in condizioni di microgravità, ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che i batteri nocivi sono diventati ancora più competitivi, acquisendo resistenza agli antibiotici. Se quel ceppo resistente venisse poi riportato sulla Terra, potrebbe seriamente minacciare la vita umana.

“I rischi che hanno una bassa probabilità di accadimento, ma hanno il potenziale per conseguenze estreme, sono al centro della gestione della biosicurezza”, afferma il biologo dell’invasione Phill Cassey dell’Università di Adelaide in Australia. Il Comitato internazionale per la ricerca spaziale (COSPAR) ha messo insieme un gruppo di esperti sulla protezione planetaria, ma nessun membro attuale ha esperienza nella scienza dell’invasione.

I biologi in Australia pensano che sia una seria svista. Dicono che abbiamo bisogno di protocolli più sofisticati per prevenire la contaminazione biologica da ambienti extraterrestri verso la Terra e viceversa. Quando un veicolo spaziale israeliano si è schiantato sulla Luna nel 2019, ad esempio, ha scaricato tardigradi disidratati sulla superficie, che potrebbero essere ancora vivi.

Ancora più preoccupanti, ceppi batterici con segni di estrema resistenza sono stati isolati anche nelle “camere bianche” della NASA dove i dipendenti assemblano veicoli spaziali. Se questi microbi pericolosi fanno arrivano nello spazio, c’è la possibilità che possano diventare ancora più virulenti in microgravità. Impedire che ciò accada in primo luogo è molto più facile che cercare di affrontare gli organismi mutanti una volta che sono arrivati.

Tuttavia alcuni esperti pensano che potrebbe essere quasi impossibile mantenere i microbi terrestri qui sulla Terra. Ovunque gli esseri umani siano andati, hanno inevitabilmente portato con loro organismi. Lo spazio, avvertono gli scienziati dell’invasione, è semplicemente “la prossima frontiera del rischio di biosicurezza”.