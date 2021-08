È stata ritrovata una specie di camaleonti che si credeva estinta

Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura, più di 7.000 specie animali siedono sul filo del rasoio tra esistenza ed estinzione. Alcuni pensavano che uno di questi animali, il camaleonte pigmeo del Malawi di Chapman, fosse scomparso per sempre. Ma gli scienziati hanno recentemente scoperto che non lo è! Ironia della sorte, sembra che si stesse solo nascondendo. A riportare la splendida notizia è stata la CNN (potete leggere l’articolo originale a questo link) e la professoressa Krystal Tolley del South African National Biodiversity Institute e i suoi colleghi hanno recentemente pubblicato uno studio su Ory-X—The International Journal of Conservation. Tolley e il suo team hanno utilizzato i dati delle immagini satellitari per effettuare la loro scoperta, identificando la quantità di degrado che si verifica da tempo nell’habitat naturale di Chapman.

I ricercatori avevano precedentemente pensato che il Rhampholeon Chapmanorum fosse probabilmente estinto. Tuttavia, a causa della deforestazione incontrollata, il loro habitat è peggiorato. Per fortuna le immagini satellitari sono state in grado di identificare le aree forestali rimaste a disposizione dei camaleonti, anche dopo decenni di danni.

Tolley e il suo team di scienziati si sono successivamente recati di persona nel paese africano per esaminare i camaleonti. Mentre gli scienziati hanno trovato strutture genetiche eccezionalmente diverse, c’era una bassa diversità genetica. (La diversità genetica è la quantità totale di variazione in una popolazione. La struttura genetica si riferisce alla distribuzione di tali variazioni genetiche attraverso la popolazione.) Ciò indicherebbe un flusso genico stabile. E che i singoli gruppi non sono stati completamente isolati. La dottoressa lascia a tutti noi un avvertimento: le persone devono proteggere queste foreste poiché se non lo facciamo, potremmo perdere di vista il camaleonte pigmeo di Chapman per sempre e insieme a lui tantissime altre specie animali in via d’estinzione.