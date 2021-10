Ecco gli eventi di lancio di SpaceX Crew-3 e dove vederli

Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà la missione, chiamata Crew-3, non prima delle 2:21 a.m. EDT (0621 GMT) nelle prime ore della domenica di Halloween dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida. Gli astronauti dovrebbero attraccare alla stazione spaziale lunedì (1 novembre) alle 12:10 a.m. EDT (0410 GMT).

Tutti questi eventi sono soggetti a modifiche per motivi meteorologici o tecnici, ma sarà comunque possibile guardarli tutti su NASA Television, l’app della NASA, il sito web dell’agenzia e su YouTube, oltre che ovviamente sui canali dei principali social media.

Il volo Crew-3 lancerà gli astronauti della NASA Raja Chari (comandante della missione), Tom Marshburn (pilota) e Kayla Barron (specialista di missione) e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Matthias Maurer. Si prevede che rimangano in orbita per sei mesi. Marshburn è un astronauta veterano che ha volato due volte verso la stazione spaziale. Gli altri tre astronauti sono tutti principianti nel loro primo volo spaziale. Puoi “partecipare” al lancio virtualmente registrandoti qui con la NASA, o partecipare a un evento Facebook.