Ecco il futuro del sistema di navigazione satellitare europeo

Utilizzare le migliori tecnologie di navigazione per portare il massimo beneficio ai propri utenti – questo è ciò a cui sta lavorando il Centro di competenza Galileo presso il Centro aerospaziale tedesco. Insieme agli istituti, alle strutture e ai partner di DLR, sono in fase di sviluppo prodotti per garantire il miglioramento continuo del sistema europeo di navigazione satellitare Galileo.

“I sistemi globali di navigazione satellitare come Galileo si sono sviluppati nel corso dei decenni in un elemento centrale dell’infrastruttura del mondo moderno e della società mobile. Continueranno solo a guadagnare importanza”, ha affermato Anke Kaysser-Pyzalla, presidente del comitato esecutivo della DLR. “Il Centro di competenza Galileo è stato fondato per continuare a plasmare con successo il futuro della navigazione satellitare e per promuoverne i benefici per le imprese e l’industria”.

“Con le tecnologie quantistiche, Galileo può realizzare importanti miglioramenti nell’accuratezza della misurazione di distanze, posizioni e tempi, e quindi ci si può aspettare un enorme aumento delle prestazioni delle applicazioni basate sulla navigazione satellitare. Dobbiamo modernizzare l’infrastruttura satellitare europea in modo rapido e coerente al fine di garantire la sovranità tecnologica in questo campo ed evitare la dipendenza da altri sistemi. Il Centro di competenza Galileo di DLR darà un contributo significativo in questo senso., ha spiegato Thomas Jarzombek, coordinatore del governo federale della politica aerospaziale tedesca”.

Tra le varie soluzioni in fase di test sulla ISSA c’è ad esempio COMPASSO, un progetto che prevede un orologio laser allo iodio sviluppato presso DLR, un terminale laser e un pettine a frequenza ottica. Per l’uso nello spazio, tutti i componenti devono essere particolarmente piccoli, robusti e durevoli.

“Sono convinto che questo sia un ottimo investimento. Con questi fondi, saranno creati nuovi uffici e laboratori presso il Galileo Competence Center qui a Oberpfaffenhofen per la ricerca di nuove tecnologie e applicazioni. Inoltre, insieme al governo federale tedesco, stiamo contribuendo al finanziamento delle operazioni in corso. Auguro a tutti coloro che sono coinvolti nel Centro di competenza Galileo ogni successo.”