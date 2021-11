Ecco il generatore mobile che estrae l’acqua potabile dall’aria

Per oltre un decennio, la società israeliana di generatori di acqua atmosferica Watergen è stata uno degli attori che hanno lavorato per lo sviluppo della tecnologia aria-acqua in grado di estrarre in modo efficiente il vapore acqueo dall’aria e raccoglierlo come acqua potabile fresca e filtrata. Il suo lavoro precedente si è concentrato su grandi installazioni per rifornire comunità, imprese e famiglie, e le sue ultime innovazioni rendono questa tecnologia di raccolta dell’acqua portatile e adatta a camperisti e altri esploratori.

Watergen si è indirizzata in questa direzione con la nuova linea di mobilità che ha presentato all’inizio di questa settimana alla Smart Mobility Initiative di Israele. Il più versatile della famiglia watergen per la mobilità è il semplice Mobile Box. Sembra qualcosa di simile a un tradizionale generatore portatile, solo che invece di bruciare carburante per creare elettricità, utilizza l’elettricità per estrarre l’acqua dall’aria che lo circonda.

Collegando la Mobile Box a una presa del veicolo a 12 o 220 V l’unità aspira l’aria attraverso una ventola, la fa passare attraverso un sistema di filtrazione e poi verso lo scambiatore di calore brevettato che estrae l’acqua attraverso la condensa, la elabora attraverso un sistema di filtrazione multilivello che include la luce UV e la immagazzina in un serbatoio. Gli utenti possono versare l’acqua attraverso il rubinetto o rimuovere l’intero serbatoio.

Watergen afferma che la Mobile Box può produrre fino a 20 litri di acqua al giorno. Il serbatoio dell’acqua interno rimovibile dovrebbe presumibilmente essere abbastanza facile da scaricare in un contenitore di stoccaggio separato. Watergen prevede inoltre di portare i suoi primi prodotti mobili sul mercato nel 2022.