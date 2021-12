Ecco il pianeta che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sull’evoluzione dei sistemi solari

Uno degli strumenti dell’Osservatorio Europeo Australe ha identificato un pianeta in orbita attorno a due stelle: si tratta del più importante rilevamento del genere, perché fino ad ora gli astronomi credevano che i pianeti non potessero esistere intorno a stelle così massicce e così calde.

Situato a circa 325 anni luce di distanza nella costellazione del Centauro, il sistema a due stelle b Centauri (noto anche come HIP 71865) ha almeno sei volte la massa del Sole. La maggior parte delle stelle massicce sono anche molto calde, e questo sistema non fa eccezione: la sua stella principale è una cosiddetta stella di tipo B che è oltre tre volte più calda del Sole. A causa della sua temperatura intensa, emette grandi quantità di radiazioni ultraviolette e raggi X.

La grande massa e il calore di questo tipo di stella hanno un forte impatto sul gas circostante, che dovrebbe impedire la formazione dei pianeti. In particolare, più una stella è calda, maggiore è la radiazione ad alta energia che produce, il che fa evaporare più velocemente il materiale circostante. “Le stelle di tipo B sono generalmente considerate ambienti piuttosto distruttivi e pericolosi, quindi si credeva che dovesse essere estremamente difficile formare grandi pianeti intorno a loro”, ha spiegato Janson.

“Il pianeta in b Centauri”, spiega il co-autore dello studio Gayathri Viswanath, dottorando presso l’Università di Stoccolma “è un ambiente duro, dominato da radiazioni estreme, dove tutto è su una scala gigantesca: le stelle sono più grandi, il pianeta è più grande, le distanze sono più grandi”. In effetti, il pianeta scoperto, chiamato b Centauri, è anche estremo. È 10 volte più massiccio di Giove, rendendolo uno dei pianeti più massicci mai trovati. Inoltre, si muove intorno al sistema stellare in una delle orbite più larghe mai scoperte, a una distanza sbalorditiva 100 volte maggiore della distanza di Giove dal Sole. Questa grande distanza dalla coppia centrale di stelle potrebbe essere la chiave per la sopravvivenza del pianeta.

Questi risultati sono stati resi possibili grazie al sofisticato strumento Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE) montato sul VLT dell’ESO in Cile. SPHERE ha ripreso con successo diversi pianeti in orbita attorno a stelle diverse dal Sole in precedenza, tra cui la prima immagine in assoluto di due pianeti in orbita attorno a una stella simile al Sole.

Tuttavia, SPHERE non è stato il primo strumento ad immortalare questo pianeta. Come parte del loro studio, il team ha esaminato i dati d’archivio sul sistema b Centauri e ha scoperto che il pianeta era stato effettivamente ripreso più di 20 anni fa dal telescopio da 3,6 m dell’ESO, anche se all’epoca non era riconosciuto come pianeta.

Con l’Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO, che inizierà le osservazioni entro la fine di questo decennio, e con gli aggiornamenti del VLT, gli astronomi potrebbero essere in grado di svelare di più sulla formazione e le caratteristiche di questo pianeta. “Sarà un compito intrigante cercare di capire come potrebbe essersi formato, che è un mistero al momento”, ha concluso Janson.