Ecco il programma NASA che rivela gli oggetti vicini alla Terra

Migliaia di asteroidi e dozzine di comete vengono scoperti ogni anno, alcuni dei quali, chiamati oggetti vicini alla Terra, seguono orbite che passano attraverso il sistema solare interno. Per il momento ne sono stati individuati circa 28.000, ma il loro numero aumenta ogni giorno e sono monitorati costantemente dalla NASA nel caso in cui qualcuno di essi possa rappresentare una minaccia per il nostro pianeta.

La nuova app basata sul web mostra le orbite di ogni NEO conosciuto, fornendo informazioni dettagliate su tali oggetti. Utilizzando il cursore nella parte inferiore dello schermo, puoi viaggiare rapidamente avanti e indietro nel tempo per vedere i loro movimenti orbitali. La visualizzazione riceve aggiornamenti due volte al giorno con i dati più recenti, quindi non appena un nuovo oggetto viene scoperto e viene calcolata la sua orbita, viene aggiunto all’app.

Molte missioni NEO possono anche essere esplorate. Selezionando la scheda “eventi” è possibile visualizzare modelli animati dettagliati dei veicoli spaziali e dei loro incontri con asteroidi o comete. Ad esempio, potresti guardare la missione Double Asteroid Redirect Test (DART) della NASA, che è stata recentemente lanciata come prima dimostrazione di difesa planetaria della NASA, e persino andare avanti veloce nel tempo fino al 26 settembre 2022, quando avrà un impatto sull’asteroide Dimorphos, la piccola luna del sistema di asteroidi binari Didymos.

“Volevamo che Eyes on Asteroids fosse il più user-friendly possibile mentre raccontava le storie sull’esplorazione umana di questi affascinanti oggetti”, ha detto Jason Craig, produttore tecnico del team Visualization Technology Applications and Development presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, che ha sviluppato Eyes. “Ogni NEO può essere trovato all’interno dell’app, così come la maggior parte dei veicoli spaziali che hanno visitato questi oggetti”.

Ci sono anche molti dettagli sull’affascinante scienza dietro i NEO e sull’importanza di tracciare oggetti potenzialmente pericolosi. Basta selezionare “Impara” per i dettagli su argomenti come gli avvicinamenti degli asteroidi alla Terra o per volare insieme all’asteroide Apophis in quello che sarà il suo drammatico avvicinamento alla nostra orbita il 13 aprile 2029.

Scegliendo la scheda “Asteroid Watch” puoi vedere i prossimi cinque asteroidi in avvicinamento. Eyes on Asteroids è stato sviluppato con il supporto del Planetary Defense Coordination Office della NASA presso la sede dell’agenzia a Washington e del Center for Near-Earth Object Studies del JPL. Eyes raccoglie i suoi dati dal database Solar System Dynamics del JPL, che fornisce dati in tempo reale per le orbite, le caratteristiche e la scoperta dei corpi celesti più noti (compresi i NEO) nel nostro sistema solare.