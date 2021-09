Ecco la batteria al litio-carbonio che si ricarica in 90 secondi

La società tedesca Mahle ha collaborato con il produttore di batterie Allotrope Energy per proporre una nuova soluzione di ricarica rapida per i veicoli elettrici. La nuova batteria al litio-carbonio prende in prestito elementi dal mondo dei supercondensatori per offrire tempi di ricarica che sono alla pari con il processo di rifornimento per i veicoli alimentati a combustione interna, offrendo anche alcuni altri vantaggi ambientali.

“L’ansia da autonomia è spesso citata come il principale ostacolo all’adozione di veicoli elettrici, ma se la batteria potesse essere ricaricata nello stesso tempo necessario per rifornire un veicolo convenzionale con motore a combustione interna, gran parte di questa preoccupazione scomparirebbe”, ha spiegato il dottor Mike Bassett, capo della ricerca di Mahle Powertrain.

L’idea era quella di sviluppare una batteria al litio-carbonio economica e di piccola capacità che potesse mantenere questi veicoli elettrici in movimento, con un tempo di arresto minimo richiesto per la ricarica. La soluzione proposta prevede un anodo ad alta velocità visto nelle tradizionali batterie agli ioni di litio, che si combina con il tipo di catodo visto in un supercondensatore, separato da un elettrolita organico. In questo modo è stato possibile unire l’enorme densità di potenza e le capacità di ricarica offerte dai supercondensatori, con la densità di energia superiore delle batterie al litio. La cella al litio-carbonio risultante offre velocità di ricarica rapida fino a 20 kW.

Secondo una simulazione effettuata sul servizio di consegne di un ipotetico fast food con raggio d’azione di 25 km, l’utilizzo di una batteria convenzionale da 500 Wh richiederebbe che i ciclomotori elettrici si fermino a metà turno, trascorrendo 30 minuti in ricarica. Per fare un confronto, il team afferma che il suo nuovo pacco batterie potrebbe ricaricare questi veicoli in 90 secondi grazie alla sua velocità di ricarica.

Inoltre, la batteria al litio-carbonio del team non utilizza metalli delle terre rare, è interamente riciclabile e non è suscettibile a eventi termici di fuga che possono causare il surriscaldamento e la distruzione delle batterie.

“Con l’ascesa dell’economia on-demand, c’è stato un rapido aumento dell’uso di ciclomotori a benzina per le consegne urbane come i pasti da asporto, e questo ha contribuito ai problemi di qualità dell’aria nelle nostre città”, ha spiegato Bassett. “La decarbonizzazione di queste consegne si è finora rivelata difficile senza mantenere uno stock di costose batterie intercambiabili o passare a un veicolo elettrico più grande e più pesante con un maggiore consumo di energia”.