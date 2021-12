Ecco la coppia di buchi neri supermassicci più vicina a noi mai rilevata

Nuove misurazioni che sondano il cuore della galassia hanno scoperto che il nucleo è costituito da una coppia binaria di buchi neri supermassicci. È la coppia binaria di questo tipo più vicina che abbiamo trovato fino ad oggi, battendo il precedente detentore del record di 470 milioni di anni luce con un margine significativo.

Inoltre, i due buchi neri supermassicci sono più vicini l’uno all’altro di qualsiasi altro buco nero supermassiccio binario che abbiamo visto sinora, separati da una distanza di soli 1.600 anni luce. Alla fine gli astronomi credono che i due buchi neri cresceranno così vicini tra loro che si fonderanno.

La scoperta non solo conferma che NGC 7727 è il prodotto di una fusione tra due galassie, ma ci offre un laboratorio meravigliosamente vicino per sondare le interazioni tra i buchi neri supermassicci mentre girano nella loro danza orbitale pre-fusione.

Ci sono molteplici ragioni per cui le binarie dei buchi neri supermassicci sono di interesse per gli astronomi. I buchi neri supermassicci si trovano al centro della maggior parte delle galassie, i nuclei attorno ai quali ruota tutto il resto. Quando due buchi neri si trovano insieme, ciò indica che due galassie si sono unite. Sappiamo che questo processo si verifica; trovare un buco nero binario supermassiccio può dirci come questo processo appare nelle fasi finali.

Foto: depositphotos

Le binarie supermassicce dei buchi neri possono anche dirci qualcosa su come questi oggetti colossali, da milioni a miliardi di volte la massa del Sole, possano diventare così incredibilmente massicci. Le fusioni binarie dei buchi neri sono un modo in cui questa crescita può verificarsi. Trovare buchi neri supermassicci binari ci aiuterà a capire se si tratta di un percorso comune per questo tipo di crescita, che a sua volta consentirà una modellazione più accurata del processo.

Le caratteristiche fisiche di NGC 7727 suggeriscono che la galassia è il prodotto di una fusione galattica. Tuttavia, i buchi neri sono difficili da vedere a meno che non stiano attivamente accrescendo la loro massa risucchiando materiale. Di solito la loro presenza è indicata dalla nube di materiale intorno al buco nero che brilla a causa delle radiazioni radiazioni. NGC 7727 non ha il flusso luminoso solitamente associato a due buchi neri supermassicci attivi.

È qui che la vicinanza della galassia ha dato agli astronomi un vantaggio. Poiché NGC 7727 è così vicino, i ricercatori sono stati in grado di ottenere dati del movimento delle stelle nel centro galattico, in base al modo in cui la loro luce cambia mentre girano intorno. Ciò ha rivelato che il centro galattico contiene non uno, ma due buchi neri supermassicci.

Uno di questi buchi neri supermassicci è relativamente grande, con un ciclo di circa 154 milioni di volte la massa del Sole. L’altro, molto più piccolo, è solo 6,3 milioni di masse solari. Solo uno di questi buchi neri è risultato attivo: quello più piccolo. Questo spiega perché c’erano così poche radiazioni; il buco nero molto più grande è quiescente. Ciò suggerisce, hanno spiegato i ricercatori, che potrebbero esserci molte più binarie di buchi neri supermassicci là fuori, rispetto a quelle che possiamo attualmente rilevare.