Ecco la culla delle antiche galassie, a 11 miliardi di anni luce da noi

Alcuni astronomi dell’Università dell’Arizona hanno appena scoperto una struttura gigante, chiamata protocluster, che contiene più di 60 galassie e si trova a 11 miliardi di anni luce dalla Terra, così lontana che gli scienziati stanno osservando una parte dell’universo che ha solo 3 miliardi di anni.

I ricercatori hanno pubblicato un articolo sul protocluster chiamato G237 a gennaio, ma la sua esistenza è stata ora confermata da un team internazionale di astronomi, che hanno pubblicato i propri risultati di follow-up il 26 ottobre sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

“Si può pensare ai protocluster di galassie come G237 come a un cantiere di galassie in cui vengono assemblate galassie massicce, solo che questa struttura esisteva in un momento in cui l’universo aveva 3 miliardi di anni”, ha dichiarato la coautrice dello studio, Brenda Frye, professore associato di astronomia presso l’Università dell’Arizona.

La gravità unisce stelle e altra materia per formare galassie, che poi hanno la tendenza a raggrupparsi per formare ammassi. Gli scienziati sanno poco dei protocluster, in parte perché questi conglomerati sono troppo deboli per essere rilevati con la luce ottica, secondo Frye.

I ricercatori hanno osservato per la prima volta G237 nella regione del lontano infrarosso dello spettro elettromagnetico utilizzando il telescopio Planck dell’Agenzia spaziale europea. Gli scienziati hanno ora confermato la sua esistenza attraverso osservazioni di follow-up, utilizzando il Large Binocular Telescope in Arizona e il Subaru Telescope in Giappone, così come i dati d’archivio, l’Herschel Space Observatory e lo Spitzer Space Telescope.

Le prime osservazioni del G237 implicavano che stava creando stelle a un ritmo irrealisticamente alto e insostenibile. “Ognuna delle 63 galassie scoperte finora in G237 era come una fabbrica di stelle in overdrive”, ha detto Frye. È come se le galassie stessero facendo gli straordinari per assemblare le stelle”.

L’idrogeno agisce come combustibile per la formazione di stelle, e gli astronomi erano inizialmente perplessi perché il protocluster non sembrava contenere abbastanza idrogeno per alimentare il suo furioso tasso di formazione stellare.

I ricercatori credono che protocluster come G237 possano attingere idrogeno sufficiente da filamenti, o fili di gas, che collegano le galassie per creare quella che viene chiamata la rete cosmica, con protocluster che si formano dove i filamenti si intersecano. Ciò significherebbe che protocluster come G237 hanno un sacco di idrogeno per far nascere nuove stelle a un ritmo vertiginoso.