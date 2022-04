Il Sole ha emesso un significativo brillamento il 16 aprile 2022, con un picco alle 23:34 p.m. EST. Il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA, che osserva costantemente il Sole, ha catturato un’immagine dell’evento.

I brillamenti solari sono potenti esplosioni di energia. I brillamenti e le eruzioni solari possono avere un impatto sulle comunicazioni radio, sulle reti elettriche e sui segnali di navigazione e comportare rischi per veicoli spaziali e astronauti.

Questo flare è classificato come un flare di Classe X. La classe X denota i getti più intensi, mentre il numero fornisce maggiori informazioni sulla sua forza.

credits: NASA

Il Solar Dynamics Observatory della NASA ha catturato questa immagine di un brillamento solare, come si vede nel lampo luminoso nella parte in alto a sinistra di questa immagine, il 16 aprile 2022. Il materiale estremamente caldo dei brillamenti brilla emettendo luce ultravioletta.

Per vedere come la meteorologia spaziale può influenzare la Terra, si può consultare lo Space Weather Prediction Center del NOAA, la fonte ufficiale del governo degli Stati Uniti per le previsioni meteorologiche spaziali. La NASA lavora come braccio di ricerca dello sforzo meteorologico spaziale della nazione. La NASA monitora regolarmente il Sole e il nostro ambiente spaziale con una rete di veicoli spaziali che indagano tutto, dall’attività del Sole all’atmosfera solare, così come le particelle e i campi magnetici nello spazio che circonda la Terra.