Ecco l’ibrido robot/drone in grado di camminare, volare e… fare skate!

Leonardo del Caltech è un ibrido tra un drone e un robot bipede, incredibilmente agile, tanto da essere in grado di camminare su due gambe, saltare e volare, ma può anche bilanciarsi su uno skate. La maggior parte dei robot sono specializzati in un unico tipo di attività: possono volare, nuotare, camminare o guidare attraverso il terreno. Questi robot però potrebbero avere maggiori possibilità di superare gli ostacoli combinando più modalità, e Leonardo sembra un elegante esempio di ciò.

Leo cammina sulle sue gambe a tre articolazioni. Le sue eccezionali capacità di bilanciamento derivano da quattro eliche simili a droni alle spalle, che non solo lo aiutano a correggere la sua posizione, ma gli permettono di prendere il volo per saltare su terreni accidentati, scale o altri ostacoli.

Queste modalità di movimento misto offrono a Leo alcuni vantaggi rispetto alla scelta dell’una o dell’altra. I suoi propulsori gli conferiscono un migliore equilibrio rispetto a quello che un robot a due gambe avrebbe normalmente, mentre le gambe tolgono lo stress dai propulsori sostenendo la maggior parte del suo peso.

Leo ha fatto molta strada nei due anni trascorsi da quando è stato svelato per la prima volta. Dopo i test in laboratorio, il robot è andato a camminare e volare all’esterno, dove il team gli ha persino fatto fare lo slalom con uno skateboard attraverso una serie di coni. Il team dice che Leo diventerà ancora più agile nel tempo. Le versioni future avranno gambe più rigide, propulsori più potenti e algoritmi più intelligenti per aiutarlo a navigare, camminare, volare e atterrare in modo più efficiente.