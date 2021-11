Ecco lo yacht volante di Lufthansa per la nuova frontiera del turismo

Explorer Concept, della Lufthansa Technik, è un superyacht aereo o camper terrestre di fascia alta, che integra una cabina a cinque stelle ispirata all’hotel in un aereo a lungo raggio. Invece dei giorni, delle settimane o dei mesi necessari a uno yacht o a un camper per attraversare punti distanti in tutto il mondo, il Lufthansa Explorer lo farebbe in poche ore.

Gli yacht esploratori, chiamati anche yacht da spedizione, sono una categoria crescente di yacht ottimizzati per i viaggi a lungo raggio. Sono progettati per offrire ai proprietari la possibilità di partire e raggiungere le acque e le coste più remote del mondo, caratterizzati da una robusta costruzione navigabile e da un’ampia autonomia.

“Nella costruzione di yacht, le navi da esplorazione multifunzionali sono ora diventate una classe a sé stante”, spiega Wieland Timm, Head of VIP and special mission services sales di Lufthansa Technik. “A differenza di uno yacht, tuttavia, il nostro aereo Explorer consente ai passeggeri di viaggiare dall’altra parte del globo in poche ore e allestire il proprio campo base individuale per ulteriori attività”.

Per creare il proprio superyacht del cielo, Lufthansa ha iniziato con una piattaforma aerea con cui ha familiarità, l’Airbus A330 wide-body. Questo è un aereo a lungo raggio da 60 m che trasporta 250 passeggeri o più in veste di aereo di linea commerciale e fino a 25 passeggeri in configurazione VIP corporate jet.

Lufthansa Technik riorganizza lo spazio della cabina per soli otto-dodici fortunati passeggeri VIP, creando l’atmosfera spaziosa e lussuosa di un superyacht a otto cifre, con ampi spazi aperti, aree lounge con divani lunghi, un tavolo da pranzo regale di dimensioni sufficienti per tutti i passeggeri, varie cabine, uffici e spazi per riunioni e aree salute e benessere. Lufthansa chiarisce che l’Explorer potrebbe trasportare un’auto o un 4×4 e venire personalizzato con servizi come un laboratorio mobile o un pronto soccorso.

In futuro, Lufthansa approfondirà le caratteristiche di trasporto dei veicoli dell’Explorer, presentando una lounge di mobilità che sta progettando in collaborazione con l’arredatore di veicoli Brabus.