Ecco l’occhio celeste, la galassia con un nucleo incredibilmente attivo svelata dal telescopio Hubble

La galassia a spirale NGC 5728 ha una centrale elettrica al suo centro. Questa struttura situata a 130 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione della Bilancia è in una categoria cosmica unica grazie al suo nucleo attivo.

NGC 5728, infatti, è una galassia di Seyfert, il che significa che una delle sue caratteristiche particolari è il nucleo galattico attivo nel suo centro, che brilla luminoso grazie a tutto il gas e la polvere che viene scagliata attorno al suo buco nero centrale.

L’Agenzia spaziale europea ha pubblicato questa nuova immagine lunedì scorso. Secondo l’ESA, che gestisce congiuntamente il telescopio spaziale Hubble con la NASA, il veicolo spaziale ha utilizzato la sua Wide Field Camera 3 (WFC3) per catturare questa vista. I funzionari hanno spiegato però anche che, nonostante la bellezza dell’immagine catturata, c’è ancora tantissimo da studiare e comprendere riguardo a NGC 5728.

“Come mostra questa immagine, NGC 5728 è chiaramente osservabile, e a lunghezze d’onda ottiche e infrarosse sembra abbastanza normale”, hanno scritto i funzionari dell’ESA nella descrizione. “È affascinante sapere che il centro della galassia emette grandi quantità di luce in parti dello spettro elettromagnetico a cui WFC3 non è sensibile!”. L’iride dell’occhio galattico di NGC 5728 potrebbe in realtà emettere luce visibile e infrarossa che la fotocamera altrimenti rileverebbe se non fosse per la polvere incandescente che circonda il nucleo.