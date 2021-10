Ecco quale sarà il cibo spaziale delle future missioni NASA

La NASA ha selezionato 18 squadre statunitensi per ricevere un totale di 450.000 dollari per lo sviluppo di idee che potrebbero nutrire gli astronauti nelle future missioni. Ogni squadra riceverà 25.000 dollari. Inoltre, la NASA e l’Agenzia Spaziale Canadese (CSA) hanno riconosciuto congiuntamente 10 proposte internazionali.

“La NASA è entusiasta di coinvolgere il pubblico nello sviluppo di tecnologie che potrebbero alimentare i nostri esploratori dello spazio profondo”, ha dichiarato Jim Reuter, amministratore associato per la Direzione della missione tecnologica spaziale della NASA presso la sede dell’agenzia a Washington. “Il nostro approccio all’esplorazione umana nello spazio profondo è rafforzato dai nuovi progressi tecnologici e dai diversi input della comunità. Questa sfida ci aiuta a spingere i confini delle capacità di esplorazione in modi che potremmo non riconoscere da soli”.

La NASA, in coordinamento con CSA, ha aperto la Deep Space Food Challenge a gennaio. Il concorso ha chiesto agli innovatori di progettare tecnologie o sistemi di produzione alimentare che soddisfacessero requisiti specifici: avrebbero dovuto utilizzare risorse minime e produrre rifiuti minimi. I pasti che producevano dovevano essere sicuri, nutrienti e deliziosi per le missioni di esplorazione umana di lunga durata.

Per i team statunitensi, i giudici della NASA hanno raggruppato le proposte in base al cibo che immaginavano di produrre. Tra i progetti c’erano sistemi che utilizzavano ingredienti per creare cibi pronti al consumo come il pane, così come polveri disidratate che potevano essere trasformate in prodotti alimentari più complessi. Altri hanno coinvolto piante e funghi coltivati o alimenti ingegnerizzati o coltivati come cellule di carne coltivate.

“Questi tipi di sistemi alimentari potrebbero offrire benefici sul nostro pianeta”, ha detto Robyn Gatens, direttore del programma internazionale della Stazione Spaziale presso la NASA e giudice di sfida. “Le soluzioni a questa sfida potrebbero consentire nuove strade per la produzione alimentare mondiale in regioni con scarsità di risorse e luoghi in cui i disastri interrompono le infrastrutture critiche”.