Ecco Supernal, l’aerotaxi a decollo verticale targato Hyundai

Sappiamo da tempo che Hyundai sta facendo alcune mosse serie per entrare nel mercato degli aerotaxi eVTOL a decollo verticale, e ora è nata una società dedicata esclusivamente alla mobilità aerea. Supernal prevede che il suo aereo VTOL elettrico entrerà in servizio nel 2028.

La visione del gruppo Hyundai è quella di un futuro ecosistema di trasporto multimodale totale, tutto collegato, coordinato e prenotato attraverso un’unica app. Potrebbe essere possibile prendere uno scooter elettrico dall’ufficio, poi un eVTOL sopra il traffico cittadino, quindi un’auto. Hyundai, attraverso le sue numerose filiali, vuole costruire tutti i singoli pezzi e collegarli insieme a un software intelligente per controllare l’esperienza dell’utente end-to-end.

Una realtà futura in cui la proprietà di un’auto smetterà di avere molto senso e la mobilità diventerà più un servizio che un prodotto per molte persone. Con uffici a Washington DC e in tutta la California, Supernal è fortemente coinvolto nell’aspetto legale e politico della mobilità aerea negli Stati Uniti. Sta anche lavorando allo sciame e al controllo del traffico aereo.

Il primo aereo di Supernal non inizierà il processo di certificazione fino al 2024 e l’azienda non si aspetta di trasportare passeggeri in volo prima del 2028. Ma nonostante il ritardo rispetto ad altre compagnie, il vantaggio delle sue tecnologie più innovative consisteranno nella capacità di eseguire missioni passeggeri in modo autonomo. Un altro vantaggio tecnologico potrebbe essere la maturità dei sistemi di celle a combustibile a idrogeno.