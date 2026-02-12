Negli esopianeti scoperti nelle ultime decennio, i giganti gassosi più massicci rappresentano un enigma affascinante per gli astronomi. Questi mondi colossali, con masse che possono raggiungere e superare dieci volte quella di Giove, si collocano in una zona di confine tra i pianeti propriamente detti e le nane brune, oggetti substellari talvolta definiti "stelle mancate" perché non riescono a innescare la fusione dell'idrogeno nei loro nuclei. Comprendere come si formino questi giganti estremi è cruciale per ricostruire i meccanismi che governano l'architettura dei sistemi planetari, incluso il nostro. Una ricerca guidata dall'Università della California San Diego, pubblicata su Nature Astronomy, ha utilizzato le straordinarie capacità del James Webb Space Telescope per analizzare il sistema HR 8799, giungendo a conclusioni che sfidano le previsioni teoriche consolidate.

Il sistema stellare HR 8799, situato a circa 133 anni luce dalla Terra nella costellazione di Pegaso, ospita quattro pianeti giganti con masse comprese tra cinque e dieci volte quella gioviana. Questi mondi orbitano attorno alla loro stella madre a distanze comprese tra 15 e 70 unità astronomiche, configurazione che ricorda in scala amplificata la disposizione dei giganti gassosi del Sistema Solare, da Giove a Nettuno. Tuttavia, proprio le dimensioni eccezionali di questi pianeti e le loro orbite estese hanno da tempo sollevato interrogativi teorici fondamentali: secondo i modelli basati sul nostro sistema planetario, la formazione attraverso il processo di accrescimento del nucleo non avrebbe concesso tempo sufficiente per sviluppare masse così imponenti prima che la giovane stella disperdesse il disco circumstellare di gas e polveri.

Per risolvere questo dilemma, il team di ricerca ha impiegato la spettroscopia ad alta risoluzione del JWST, tecnica che permette di analizzare la luce proveniente da oggetti celesti distanti per determinarne la composizione chimica e le proprietà fisiche. A differenza delle osservazioni precedenti condotte con telescopi terrestri, che si concentravano principalmente su molecole contenenti carbonio e ossigeno come acqua e monossido di carbonio, i ricercatori hanno cercato prove più decisive nelle atmosfere planetarie: elementi refrattari come lo zolfo. Questi elementi esistono in forma solida nel disco protoplanetario dove si formano i pianeti e la loro presenza in atmosfera costituisce un marcatore diagnostico inequivocabile del processo di accrescimento del nucleo, meccanismo ritenuto responsabile della nascita di Giove e Saturno.

Jean-Baptiste Ruffio, ricercatore presso l'UC San Diego e primo coautore dello studio, ha spiegato: "Con la sua sensibilità senza precedenti, JWST sta rendendo possibile lo studio più dettagliato delle atmosfere di questi pianeti, fornendoci indizi sui loro percorsi di formazione. Con la rivelazione dello zolfo, siamo in grado di dedurre che i pianeti di HR 8799 si siano probabilmente formati in modo simile a Giove nonostante siano cinque-dieci volte più massicci, il che è stato inaspettato". L'età relativamente giovane del sistema, stimata in circa 30 milioni di anni contro i 4,6 miliardi del nostro Sistema Solare, si è rivelata un vantaggio cruciale: i pianeti conservano ancora il calore residuo della loro formazione, emettendo radiazione infrarossa che li rende più luminosi e accessibili all'analisi spettroscopica.

I pianeti del sistema HR 8799 sono circa 10.000 volte più deboli della loro stella ospite, una sfida osservativa che ha richiesto lo sviluppo di tecniche analitiche completamente nuove

L'estrazione dei dati spettrali ha presentato difficoltà tecniche considerevoli. Ruffio ha sviluppato metodologie inedite per isolare i segnali debolissimi dei pianeti dal bagliore della stella, mentre Jerry Xuan, ricercatore presso l'UCLA, ha costruito modelli atmosferici sofisticati per confrontare i dati osservativi con le previsioni teoriche. Le analisi hanno rivelato segni inequivocabili di idrogeno solforato nell'atmosfera di HR 8799 c, il terzo pianeta del sistema, e indicazioni della sua presenza anche negli altri due giganti interni. Xuan ha sottolineato come "la qualità dei dati JWST sia davvero rivoluzionaria e le griglie di modelli atmosferici esistenti fossero semplicemente inadeguate", necessitando di un affinamento iterativo della chimica e della fisica nei modelli computazionali.

Oltre allo zolfo, le osservazioni hanno evidenziato che questi pianeti contengono quantità di elementi pesanti come carbonio e ossigeno superiori rispetto alla stella ospite, ulteriore prova che si sono formati attraverso processi planetari piuttosto che collassando direttamente come oggetti simili a nane brune. Questa scoperta sfida i modelli più datati di accrescimento del nucleo, considerati ormai obsoleti secondo Quinn Konopacky, professore di astronomia e astrofisica presso l'UC San Diego e coautore della ricerca. I modelli più recenti suggeriscono che i giganti gassosi possano sviluppare nuclei solidi massicci anche a distanze enormi dalla stella madre, scenario ritenuto improbabile fino a oggi.

La questione fondamentale rimane aperta e intrigante: dove si colloca esattamente il confine tra la formazione planetaria e quella delle nane brune? Ruffio ha posto l'interrogativo in termini diretti: "Quanto grande può essere un pianeta? Può un pianeta avere 15, 20, 30 volte la massa di Giove e essersi comunque formato come un pianeta?" HR 8799 rappresenta attualmente l'unico sistema con immagini dirette di quattro giganti gassivi massicci, ma altri sistemi ospitano uno o due compagni ancora più grandi la cui origine resta incerta. La ricerca futura richiederà l'analisi sistematica di numerosi sistemi stellari, un compito per cui il James Webb Space Telescope, supportato dalla NASA, si sta rivelando uno strumento indispensabile.