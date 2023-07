Ovviamente il caldo non è il reale motivo, ma la NASA sta attualmente lavorando al montaggio di un rover chiamato VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) che ha come scopo la ricerca di ghiaccio ai poli della Luna. Questa missione è stata avviata dopo la scoperta di molecole d’acqua all’interno dei crateri in ombra più di un decennio fa. Il rover, delle dimensioni di un carrello da golf, è progettato per esplorare i crateri polari bui e raccogliere informazioni sulle potenziali risorse di ghiaccio presenti sulla superficie lunare.

credits: CNSA/CLEP/Our Space

I depositi di ghiaccio rappresentano una risorsa preziosa per le future missioni spaziali, in quanto l’acqua può essere utilizzata per produrre ossigeno respirabile e propellente per i razzi. La presenza di acqua sulla Luna potrebbe ridurre la dipendenza delle missioni spaziali dalla Terra, consentendo agli astronauti di approvvigionarsi localmente (mica male, no?)

Il rover VIPER, che è stato progettato con fari a LED per illuminare le zone oscure dei crateri, sarà operato in tempo reale, grazie al breve tempo di trasmissione dei segnali tra la Terra e la Luna. Sarà in grado di spostarsi autonomamente all’interno dei crateri e condurre esperimenti scientifici per determinare la quantità e la qualità del ghiaccio presente.

Il lancio di VIPER è previsto per novembre 2024, e sarà effettuato utilizzando il razzo Falcon Heavy di SpaceX. Una volta che il rover raggiungerà la Luna, inizierà una missione di cinque mesi, durante la quale esplorerà i crateri polari e collezionerà dati vitali per la futura esplorazione e utilizzo delle risorse lunari.

La missione VIPER rappresenta un passo significativo nell’esplorazione spaziale e potrebbe aprire nuove prospettive per la colonizzazione e lo sfruttamento delle risorse extraterrestri. L’obiettivo finale è quello di sviluppare tecnologie e conoscenze necessarie per sostenere missioni umane a lungo termine sulla Luna e oltre… magari Marte.