Nella biologia morfologica contemporanea, uno degli ostacoli più significativi alla catalogazione su larga scala della biodiversità è sempre stato il tempo: ottenere modelli tridimensionali dettagliati di un singolo esemplare con scanner micro-CT da laboratorio può richiedere fino a dieci ore per campione, rendendo di fatto irrealistica qualsiasi iniziativa di digitalizzazione massiva. Un consorzio internazionale di ricercatori ha ora affrontato questo problema con un approccio che combina fisica delle particelle, robotica e intelligenza artificiale, generando modelli 3D interattivi di 800 specie di formiche in tempi impensabili fino a pochi anni fa. Lo studio, pubblicato il 5 marzo 2026 sulla rivista peer-reviewed Nature Methods, segna un punto di svolta metodologico che potrebbe ridisegnare le pratiche di fenomica ad alta risoluzione per l'intera biologia sistematica.

Il progetto, denominato Antscan, è stato guidato da Evan Economo, direttore del Dipartimento di Entomologia dell'Università del Maryland e titolare della cattedra James B. Gahan e Margaret H. Gahan, in collaborazione con Thomas van de Kamp del Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Germania. Il team ha coinvolto anche ricercatori dell'Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) in Giappone, dove Economo ricopre attualmente anche il ruolo di professore aggiunto. Il finanziamento dell'iniziativa è stato plurifonti e internazionale, con contributi del Ministero tedesco per la Ricerca e l'Istruzione, della German Research Foundation, della U.S. National Science Foundation, del Ministero italiano per l'Università e la Ricerca, dell'Australian Research Council, del Japan Society for the Promotion of Science e di numerose altre istituzioni, a testimonianza della portata collaborativa globale dell'impresa.

Il cuore tecnologico dell'intero sistema risiede nell'utilizzo di un acceleratore di particelle a sincrotrone, che genera un fascio di raggi X di intensità notevolmente superiore rispetto agli scanner da laboratorio convenzionali. Al KIT, un sistema robotico di cambio campioni gestisce automaticamente ogni esemplare: il robot ruota ciascuna formica attorno al proprio asse e la sostituisce con quella successiva ogni 30 secondi, producendo in sequenza gli stack di immagini bidimensionali necessari per la successiva ricostruzione volumetrica. Julian Katzke, primo autore dello studio e dottorando formatosi nel laboratorio di Economo all'OIST, ha quantificato il guadagno in efficienza in termini inequivocabili: "Se avessimo condotto questo progetto con uno scanner CT da laboratorio, avremmo impiegato sei anni di operatività continua. Con l'infrastruttura del KIT, abbiamo scansionato 2.000 esemplari in una singola settimana."

Gli esemplari utilizzati provengono da musei, istituzioni partner e specialisti di tutto il mondo, conservati in etanolo e organizzati per specie e casta prima del trasporto in Germania. La risoluzione ottenuta con la micro-CT a sincrotrone raggiunge il livello micrometrico, permettendo di visualizzare strutture interne come muscoli, sistemi nervosi, organi digestivi e pungiglioni con una precisione senza precedenti per campagne di questa scala. Il metodo è concettualmente analogo alle TAC medicali, ma operante a magnificazioni enormemente superiori e su campioni biologici di dimensioni millimetriche.

Tuttavia, la rapidità di acquisizione ha generato un problema inatteso: le formiche scansionate presentavano spesso posture deformate o innaturali, frutto della conservazione in etanolo. Per trasformare questi dati grezzi in modelli biologicamente realistici, il team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale per l'estimazione automatica della posa. Questa componente computazionale è stata sviluppata, in parte, dagli studenti del corso CMSC 435: "Software Engineering" dell'Università del Maryland, tenuto dal professore associato James Purtilo. L'integrazione di un progetto di ricerca attiva nel percorso formativo universitario ha rappresentato una sfida didattica concreta: come sottolineato da Purtilo, "un capstone è pensato per spingere gli studenti a integrare competenze diverse, lavorare come team efficace e dimostrare la capacità di risolvere problemi reali. E questo problema era davvero complesso."

"Senza questi strumenti computazionali, farlo manualmente avrebbe richiesto anni — di fatto non sarebbe mai stato fatto", ha dichiarato Evan Economo. "Ora stiamo compiendo grandi passi verso la creazione di una biblioteca vivente di modelli interattivi corrispondenti alla biodiversità della Terra."

I modelli tridimensionali prodotti da Antscan sono pubblicamente accessibili per il download, e un visualizzatore integrato consente agli utenti di esplorare le ricostruzioni digitali delle formiche direttamente online. Questo approccio aperto ai dati non è solo una scelta filosofica, ma una decisione strategica: la disponibilità di dataset standardizzati e ad alta risoluzione apre la porta a studi secondari indipendenti, verifiche metodologiche e applicazioni impreviste, che spaziano dalla ricerca sistematica all'educazione, fino alla produzione cinematografica e ai contenuti di realtà virtuale.

Il database Antscan ha già prodotto risultati scientifici tangibili. Un articolo co-firmato da Economo come autore senior, pubblicato il 19 dicembre 2025 sulla rivista Science Advances, ha utilizzato i dati morfologici tridimensionali per affrontare una questione aperta in ecologia evolutiva: le colonie di formiche traggono maggior vantaggio da molti operai di piccole dimensioni o da pochi individui con una struttura corporea più robusta? L'analisi ha riguardato oltre 500 specie di formiche, esaminando le relazioni tra il volume della cuticola — lo strato esterno protettivo dell'esoscheletro, la cui produzione richiede azoto e altri minerali — la dimensione delle colonie e la diversificazione evolutiva.

I risultati mostrano una correlazione negativa significativa tra volume della cuticola e dimensione della colonia: colonie che investono meno nella produzione di armature corporee spesse sembrano in grado di sostenere un numero maggiore di individui, il che potrebbe favorire la crescita demografica e una maggiore diversificazione evolutiva. È importante sottolineare che si tratta di una correlazione osservata attraverso analisi comparative, non di una relazione causale dimostrata sperimentalmente: ulteriori studi saranno necessari per chiarire i meccanismi sottostanti. Quello che è certo è che misurazioni di questo tipo sarebbero state impossibili prima di Antscan, poiché il volume della cuticola è estremamente difficile da calcolare senza modelli 3D ad alta risoluzione.

Le sinergie con altri grandi dataset biologici amplificano ulteriormente il potenziale di questa infrastruttura digitale. Il progetto ha scansionato le stesse specie analizzate in uno studio pubblicato a giugno 2025 sulla rivista Cell, sempre con la co-autorialità di Economo, che ha prodotto un insieme di genomi di formiche ad alta qualità. L'integrazione di dati morfologici tridimensionali con dati genomici apre prospettive di indagine sulla relazione tra variazione genetica e tratti fenotipici fisici — un'area di ricerca nota come fenomica integrata — che fino ad oggi era limitata dalla scarsità di dati morfologici comparabili su scala evolutiva ampia.

La risoluzione micrometrica dei modelli li rende potenzialmente utili anche per addestrare sistemi di machine learning al riconoscimento automatico delle formiche in campo, durante studi comportamentali o di monitoraggio ecologico. Economo ha dichiarato l'intenzione di espandere progressivamente il database, acquisendo nuovi esemplari e continuando la collaborazione con gli studenti di informatica dell'Università del Maryland per applicare le tecniche di intelligenza artificiale sviluppate ad altri gruppi tassonomici. La visione a lungo termine è quella di una biblioteca digitale della biodiversità terrestre: "Il potenziale di integrazione di questi dati con altre tipologie di dati e tecnologie è enorme", ha concluso Economo, ricordando che il valore del progetto va ben oltre le formiche e riguarda la costruzione di un'infrastruttura condivisa per la scienza della vita nel suo complesso.