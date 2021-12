Fotografato il getto elicoidale di un buco nero modellato da potenti campi magnetici

Utilizzando il Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) della National Science Foundation nel New Mexico, gli astronomi hanno scoperto che il getto è incanalato da un campo magnetico a forma di cavatappi che si estende per quasi 3.300 anni luce dal buco nero centrale di M87. Questo è il campo magnetico più lungo mai rilevato in un jet galattico, secondo una dichiarazione del National Radio Astronomy Observatory, che gestisce il VLA.

“Realizzando immagini VLA di alta qualità, a diverse lunghezze d’onda radio, della galassia Messier 87 (M87), siamo stati in grado di rivelare per la prima volta la struttura tridimensionale del campo magnetico in questo jet”, ha dichiarato Alice Pasetto, autrice principale dello studio e astronoma presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico. “Il materiale in questo getto traccia una doppia elica, simile alla struttura del DNA”.

I ricercatori hanno utilizzato le osservazioni del VLA per tracciare la polarizzazione, o allineamento, delle onde radio emesse dalla struttura del campo magnetico, nonché la forza del campo magnetico in diverse parti del getto. “I campi magnetici elicoidali sono attesi vicino al buco nero e si pensa che svolgano un ruolo molto importante nel canalizzare il materiale in un getto stretto”, ha detto Jose M. Marti, co-autore dello studio e astronomo presso l’Università di Valencia in Spagna. “Ma non ci aspettavamo di trovare un campo elicoidale così forte che si estendesse così lontano verso l’esterno”.

Foto: depositphotos

Nelle recenti immagini VLA di M87, le linee del campo magnetico a forma di cavatappi si estendono per 3.300 anni luce dal buco nero centrale della galassia. Quel campo magnetico attorno al buco nero spinge il getto di energia e materia lontano nello spazio. In questo caso, le osservazioni VLA mostrano che il getto M87 si estende per circa 8.000 anni luce.

Le nuove osservazioni suggeriscono che le instabilità nel flusso di materiale all’interno del getto possono creare regioni di pressione più elevata. Questo, a sua volta, potrebbe comprimere le linee del campo magnetico, facendole essere più ordinate alle distanze estreme viste nelle osservazioni M87, secondo quanto dichiarato.

Inoltre, si ritiene che l’interazione tra il campo magnetico e il flusso instabile di materiale nel getto galattico causi la struttura a doppia elica osservata nelle recenti osservazioni di M87. “M87 è relativamente vicino a noi e il suo getto è molto potente, rendendolo un obiettivo eccellente per lo studio”, ha detto Jose L. Gomez, co-autore dello studio e astrofisico presso l’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia in Spagna. “Gli indizi che ci dà possono aiutarci a capire questo fenomeno molto importante e onnipresente nell’universo”.