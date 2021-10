Giocoleria e danza per rendere più accessibile il turismo spaziale

Adam Dipert è un fisico nucleare, artista circense professionista e ballerino che si è imbattuto per la prima volta in movimenti di microgravità dopo aver aiutato ad acquistare un volo parabolico per il 40° compleanno di un amico. Dipert rimase affascinato da come il corpo umano si muove durante tali voli, che passano rapidamente tra microgravità, gravità terrestre e gravità maggiore.

Il suo film, “Dreaming of Space Juggling”, uscirà sul sito web di Space Juggler all’inizio di novembre. Dipert ha anche in programma una serie di video educativi intorno alla settimana del 21 novembre, concentrandosi su come funziona un volo parabolico e facendo dimostrazioni con oggetti fisici.

credit: Blue Origin

La danza in particolare, secondo Dipert, è stata scarsamente studiata in ambienti di microgravità. “Mi piacerebbe davvero vedere la comunità spaziale capire che c’è una profonda ricerca in corso nella danza, in particolare le forme accademiche di danza, e ci sono persone che sanno già come esprimere questa roba”, ha detto Dipert, il cui obiettivo dichiarato sarebbe quello di costruire un ponte tra la danza della microgravità e la matematica come parte di una più ampia fusione educativa sotto STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica).

Più praticamente, la danza potrebbe essere un modo per convincere le persone ad avere esperienze più profonde sui voli parabolici (o anche sui voli suborbitali del turismo spaziale, man mano che diventano disponibili) invece di fluttuare, ha suggerito Dipert. Durante i suoi voli parabolici, infatti, le persone spesso diventavano disorientate perché le loro membra puntavano in direzioni diverse dal solito; la danza dà la direzione. “La danza renderà tutte le forme di turismo spaziale più accessibili a più persone che altrimenti sperimenterebbero disorientamento, a causa della mancanza di concentrazione”, ha detto.