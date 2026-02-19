L'oceano custodisce una riserva energetica immensa e costante, eppure la sua conversione in elettricità utilizzabile continua a rappresentare una delle sfide più complesse nel campo delle energie rinnovabili. Le tecnologie attuali per lo sfruttamento dell'energia del moto ondoso soffrono di una limitazione critica: funzionano efficacemente solo in presenza di specifiche condizioni d'onda, risultando inadeguate di fronte alla variabilità intrinseca dell'ambiente marino. Uno studio recentemente pubblicato sul Journal of Fluid Mechanics propone una soluzione innovativa basata su principi giroscopici, capace di mantenere elevata efficienza energetica attraverso un ampio spettro di frequenze ondose.

Takahito Iida, ricercatore presso l'Università di Osaka, ha condotto un'analisi approfondita sui convertitori giroscopici di energia ondosa (GWEC, Gyroscopic Wave Energy Converters), dimostrando per la prima volta che questi dispositivi possono raggiungere teoricamente il limite massimo di efficienza di assorbimento energetico pari al 50% su diverse frequenze, non solo in condizioni di risonanza. Questa caratteristica rappresenta un progresso significativo rispetto ai sistemi convenzionali, che ottimizzano le prestazioni unicamente quando il loro movimento si sincronizza con il ritmo naturale delle onde.

Il cuore tecnologico del GWEC risiede in un volano rotante installato all'interno di una piattaforma galleggiante. Quando le onde provocano il movimento oscillatorio della struttura lungo l'asse verticale (beccheggio), il volano in rotazione reagisce attraverso il fenomeno della precessione giroscopica, modificando il proprio orientamento spaziale. Questa dinamica viene sfruttata per azionare un generatore elettrico: la precessione giroscopica, ovvero la rotazione dell'asse di spin indotta da forze esterne, costituisce il meccanismo di conversione energetica fondamentale del sistema.

I dispositivi per l'energia ondosa tradizionali faticano perché le condizioni oceaniche cambiano costantemente, ma un sistema giroscopico può essere controllato in modo da mantenere un alto assorbimento energetico anche al variare delle frequenze

La metodologia di ricerca ha impiegato la teoria lineare delle onde per modellare l'interazione complessa tra il moto ondoso, la struttura galleggiante e il giroscopio. Attraverso l'analisi di queste dinamiche interconnesse, Iida ha identificato i parametri ottimali per la velocità rotazionale del volano e i controlli del generatore. Le simulazioni sono state condotte sia nel dominio delle frequenze che nel dominio temporale, quest'ultimo includendo comportamenti giroscopici non lineari per esplorare i limiti prestazionali effettivi del dispositivo.

Come spiega lo stesso Iida, questo limite di efficienza rappresenta un vincolo fondamentale nella teoria dell'energia ondosa. La vera innovazione consiste nella possibilità di raggiungere tale soglia teorica attraverso frequenze in banda larga, non esclusivamente in una singola condizione di risonanza. I risultati delle simulazioni numeriche hanno confermato che il dispositivo mantiene prestazioni elevate in prossimità della propria frequenza di risonanza, quando cioè il movimento della piattaforma si allinea ottimalmente con il periodo delle onde incidenti.

L'adattabilità del sistema emerge dalla possibilità di regolare attivamente i parametri operativi del giroscopio. A differenza dei convertitori passivi, che dipendono esclusivamente dalle caratteristiche strutturali fisse, il GWEC può essere sintonizzato dinamicamente per compensare le variazioni nelle condizioni del mare. Questa flessibilità operativa potrebbe rivelarsi determinante per il dispiegamento su larga scala di sistemi di conversione energetica in ambienti marini reali, dove la frequenza e l'ampiezza delle onde variano continuamente in funzione delle condizioni meteorologiche, delle maree e delle correnti.

La ricerca fornisce indicazioni progettuali concrete per lo sviluppo di convertitori più versatili ed efficienti, contribuendo a colmare il divario tra potenziale teorico e applicazioni pratiche. Con gli obiettivi climatici globali che richiedono una rapida transizione verso fonti energetiche rinnovabili, tecnologie come questa potrebbero finalmente rendere accessibile l'enorme riserva energetica ancora largamente inutilizzata degli oceani. Le prossime fasi della ricerca dovranno affrontare le sfide legate alla scalabilità industriale, alla resistenza dei materiali in ambiente marino corrosivo e all'integrazione con le reti elettriche costiere, ma le basi teoriche e modellistiche sono ora consolidate.