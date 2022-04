In questa immagine dal telescopio spaziale Hubble della NASA /ESA, la galassia ultra-diffusa GAMA 526784 appare come una macchia di luce nebulosa. La galassia si trova nella costellazione dell’Idra, a circa quattro miliardi di anni luce dalla Terra.

Le galassie ultra-diffuse come GAMA 526784 hanno una serie di peculiarità. Ad esempio, la loro abbondanza di materia oscura può essere estremamente bassa o estremamente alta: alcune galassie ultra-diffuse sono state osservate con una quasi completa mancanza di materia oscura, mentre altre sono composte da quasi nient’altro che materia oscura. Un’altra particolarità di questa classe di galassie è la loro insolita abbondanza di ammassi globulari luminosi, qualcosa che non si osserva in altri tipi di galassie.

credits: NASA/ESA Hubble

Hubble ha catturato GAMA 526784 con l’Advanced Camera for Surveys (ACS), che è stata installata nel 2002 dagli astronauti durante la missione di manutenzione di Hubble. Da allora, lo strumento ha svolto un ruolo fondamentale in alcuni dei risultati scientifici più impressionanti di Hubble, tra cui la cattura dell’Hubble Ultra Deep Field. L’ACS ha anche fotografato Plutone prima della missione New Horizon, osservato lenti gravitazionali gigantesche e trovato galassie completamente formate nell’Universo primordiale.

Questa immagine proviene da una serie di osservazioni di Hubble progettate per far luce sulle proprietà delle galassie ultra-diffuse. La qualità delle immagini di Hubble ha permesso agli astronomi di studiare GAMA 526784 in alta risoluzione a lunghezze d’onda ultraviolette, contribuendo a misurare le dimensioni e l’età delle regioni compatte di formazione stellare che costellano la galassia.