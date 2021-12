Hubble ci ha mostrato una nebulosa planetaria, eco di una stella morta

Gli astronomi chiamano NGC 6891 una “nebulosa planetaria”, un termine derivante da una vecchia errata identificazione con i pianeti quando la tecnologia dei telescopi era agli inizi. Oggi sappiamo che tali nebulose si formano dopo esplosioni di supernova che vedono enormi stelle spargere gas. Un residuo di nana bianca della stella rimane, raffreddandosi lentamente.

Le immagini ad alta definizione del telescopio spaziale Hubble hanno rivelato nodi e filamenti avvolti attorno alla nana bianca incorporata in profondità all’interno della nube. I dati mostrano anche che l’alone esterno di gas si sta espandendo più velocemente della parte più interna della nebulosa, e le osservazioni catturano anche gusci di gas orientati in direzioni diverse.

“Dai loro moti, gli astronomi stimano che uno dei getti abbia 4.800 anni mentre l’alone esterno ha circa 28.000 anni, indicando una serie di esplosioni della stella morente in momenti diversi”, hanno scritto i funzionari della NASA in una dichiarazione. Il bagliore di NGC 6891 si verifica quando le stelle nane bianche ionizzano, o strappano via gli elettroni dall’idrogeno gassoso circostante.

Credits: NASA/ESA Hubble

“Quando gli elettroni energizzati ritornano dal loro stato di energia superiore a uno stato di energia inferiore ricombinandosi con i nuclei di idrogeno, emettono energia sotto forma di luce, causando il bagliore del gas della nebulosa”, ha spiegato la NASA.

Hubble è attualmente in fase di recupero da un problema tecnico di sincronizzazione verificatosi il 23 ottobre e i suoi strumenti vengono lentamente riportati online. Hubble è servito l’ultima volta nel 2009 e con il ritiro dello Space Shuttle, non è più accessibile agli astronauti. Detto questo, il telescopio di 31 anni ha molti dati d’archivio da elaborare.