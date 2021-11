Hubble ha catturato i resti cosmici di una supernova nana bianca

I vibranti nastri cosmici di gas catturati in una delle tante splendide foto del telescopio spaziale Hubble sono il risultato di un’esplosione di una stella nana bianca che ha raggiunto la fine della sua vita, nota anche come supernova di tipo 1a. Questo resto di supernova, ufficialmente noto come DEM L249, si trova nella Grande Nube di Magellano (LMC), che è una galassia nana satellite della Via Lattea e tra le galassie più vicine alla Terra.

Le nane bianche sono di solito stabili, ma in un sistema binario – due stelle che orbitano l’una attorno all’altra – una nana bianca può estrarre gravitazionalmente così tanta materia dalla sua compagna che raggiunge la massa critica ed esplode. DEM L249 è un resto di supernova particolarmente insolito, che si ritiene fosse una stella nana bianca massiccia e relativamente giovane.

Credits: NASA/ESA

Utilizzando il Chandra X-ray Observatory della NASA e l’osservatorio spaziale XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli astronomi hanno scoperto che il gas di DEM L249 era più caldo e più luminoso dei resti di altre supernove di tipo 1a.

Pertanto, considerando il fatto che le stelle più pesanti espellono più gas, si ritiene che la stella nana bianca che ha creato DEM L249 fosse incredibilmente massiccia quando è esplosa. A sua volta, la stella sarebbe morta prima del suo ciclo di vita, secondo quanto affermato dalla NASA.