Un’esplosione energetica di una stella neonata attraversa l’immagine dal telescopio spaziale Hubble della NASA / ESA. Questo capriccio stellare, prodotto da una stella estremamente giovane nella prima fase di formazione, consiste in un getto incandescente di gas che viaggia a velocità supersoniche. Mentre il getto si scontra con il materiale che circonda la stella ancora in formazione, lo shock riscalda questo materiale e lo fa brillare. Il risultato sono le strutture colorate, che gli astronomi chiamano oggetti di Herbig-Haro.

Gli oggetti di Herbig-Haro si evolvono e cambiano in modo significativo in pochi anni. Questo particolare oggetto, chiamato HH34, è stato precedentemente catturato da Hubble tra il 1994 e il 2007, e di nuovo in dettaglio nel 2015. HH34 risiede a circa 1250 anni luce dalla Terra nella Nebulosa di Orione, una grande regione di formazione stellare visibile ad occhio nudo. La Nebulosa di Orione è uno dei siti di formazione stellare diffusa più vicini alla Terra, e come tale è stata analizzata dagli astronomi alla ricerca di approfondimenti su come nascono le stelle e i sistemi planetari.

Credits: NASA/ESA Hubble

I dati provengono da una serie di osservazioni di Hubble di quattro getti luminosi vicini con la Wide Field Camera. L’immagine aiuterà a spianare la strada alla scienza futura con il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA. Webb, che osserverà a lunghezze d’onda prevalentemente infrarosse, sarà in grado di scrutare negli involucri polverosi che circondano protostelle ancora in formazione, rivoluzionando lo studio dei getti di queste giovani stelle. Le immagini ad alta risoluzione di Hubble di HH34 e altri getti aiuteranno gli astronomi a interpretare le osservazioni future con Webb.