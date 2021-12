Hubble ha catturato l’immagine di uno straordinario vortice stellare

Il vortice stellare fotografato da Hubble è una galassia a spirale chiamata NCG 7329, che è stata ripresa dalla Wide Field Camera 3 (WFC3) di Hubble. Creare un’immagine a colori usando un telescopio come Hubble non è così semplice come puntare e fare clic con una fotocamera. Le fotocamere commerciali in genere cercano di raccogliere quanta più luce possibile di tutte le lunghezze d’onda visibili, al fine di creare le immagini più vivaci possibili. Al contrario, le immagini grezze raccolte da Hubble sono sempre monocromatiche, perché gli astronomi in genere vogliono catturare intervalli molto specifici di lunghezze d’onda della luce, al fine di fare ricerche mirate a obiettivi specifici e più accurate possibili.

Per controllare quali lunghezze d’onda della luce verranno raccolte, le fotocamere di Hubble sono dotate di un’ampia varietà di filtri, che consentono solo a determinate lunghezze d’onda della luce di raggiungere i CCD delle telecamere (un CCD è il sensore di luce di una fotocamera). Come sono possibili le immagini colorate di Hubble dato che le immagini raw di Hubble sono monocromatiche? Ciò si ottiene combinando più osservazioni diverse dello stesso oggetto, ottenute utilizzando filtri diversi.

Credits: Hubble NASA/ESA

Questa immagine, ad esempio, è stata elaborata da osservazioni di Hubble effettuate utilizzando quattro diversi filtri, ognuno dei quali si estende su una diversa regione dello spettro luminoso, dall’ultravioletto all’ottico e all’infrarosso. Processori di immagini specializzati e artisti possono esprimere giudizi informati su quali colori ottici corrispondono meglio a ciascun filtro utilizzato. Possono quindi colorare le immagini scattate utilizzando, di conseguenza, quel filtro. Infine, le immagini scattate con diversi filtri sono combinate insieme, e voilà! L’immagine colorata di una galassia lontana è completa, con colori il più rappresentativi possibile della realtà.