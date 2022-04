Il telescopio spaziale della NASA ha catturato una nuova splendida vista di una galassia con un buco nero attivo oscurato da viticci di polvere scura. La galassia a spirale, nota come NGC 7172, si trova a circa 110 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Piscis Austrinus. L’immagine combina due serie di immagini scattate dalla Advanced Camera for Surveys del telescopio spaziale Hubble e dalla Wide Field Camera 3.

La nuova immagine, che la NASA ha condiviso il 1° aprile, evidenzia viticci di polvere scura infilati nel cuore della galassia. Quella polvere oscura la luminosa regione centrale della galassia. Se visti di lato, i viticci polverosi fanno sembrare NGC 7172 una normale galassia a spirale. Tuttavia, NGC 7172 ha in realtà un nucleo galattico incredibilmente luminoso e attivo, secondo una dichiarazione della NASA.

credits: NASA/ESA Hubble

“Quando gli astronomi hanno ispezionato NGC 7172 attraverso lo spettro elettromagnetico, hanno rapidamente scoperto che c’era più di quanto sembrasse”, hanno dichiarato i funzionari della NASA nella dichiarazione. “NGC 7172 è una galassia di Seyfert, un tipo di galassia con un nucleo galattico attivo intensamente luminoso alimentato dalla materia che si accumula su un buco nero supermassiccio”.

Quando polvere e gas cadono nel buco nero supermassiccio centrale della galassia, esso emette raggi luminosi di luce. Infatti, una galassia con un nucleo galattico attivo è in grado di produrre più radiazioni rispetto all’intero resto della galassia. Le recenti osservazioni di Hubble sono state raccolte come parte di uno studio dei vicini nuclei galattici attivi. Hubble ha osservato l’universo sin dal suo lancio nell’aprile 1990; la sua Advanced Camera for Surveys ha recentemente segnato 20 anni nello spazio.