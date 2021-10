Hubble ha individuato una supernova che ci potrà essere utilissima

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato una supernova in uno stadio assai iniziale della sua “scomparsa cataclismica”, come l’ha chiamata la NASA. Gli astronomi dicono che la ricerca potrebbe eventualmente aiutarli a formulare un sistema di allarme precoce per altre stelle che potrebbero essere in procinto di esplodere.

Gli scienziati hanno ribattezzato l’evento, noto come SN 2020fqv, come la “Stele di Rosetta delle supernove”. Questo è un riferimento alla Stele di Rosetta, che ha lo stesso testo scritto in tre diverse scritture, consentendo agli storici di leggere i geroglifici egiziani. (La pietra era inscritta in greco antico, che era ben noto agli studiosi, così come due forme di scrittura egiziana, che allora erano poco comprese).

SN 2020fqv è stato trovato tra le galassie Butterfly, una coppia di galassie a spirale situate a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione della Vergine. La supernova è stata scoperta per la prima volta nell’aprile 2020 dalla Zwicky Transient Facility presso l’Osservatorio Palomar di San Diego, in California.

Gli occhi acuti di Hubble hanno permesso all’osservatorio di guardare il materiale vicino alla stella, noto come materiale circumstellare, solo poche ore dopo l’esplosione. Poiché il materiale si è aggrappato alla stella fino all’ultimo anno della sua vita, gli astronomi dicono che studiare questa roba consente ulteriori ricerche su ciò che la stella stava facendo prima di morire.

“Raramente riusciamo a esaminare questo materiale circumstellare molto vicino poiché è visibile solo per un tempo molto breve, e di solito non iniziamo a osservare una supernova fino ad almeno pochi giorni dopo l’esplosione”, ha detto Tinyanont. “Per questa supernova, siamo stati in grado di effettuare osservazioni ultra-rapide con Hubble, dando una copertura senza precedenti della regione proprio accanto alla stella che è esplosa”.

Gli scienziati hanno calcolato la massa della stella che esplode usando tre diversi metodi: confrontando le osservazioni con i modelli teorici, utilizzando le informazioni di un’immagine d’archivio di Hubble del 1997 (questo era per escludere stelle di massa superiore nel modello) e misurando la quantità di ossigeno nella supernova, che è un proxy per la massa. Tutti e tre i metodi hanno prodotto risultati coerenti, con una stima da 14 a 15 volte la massa del nostro sole.

“Questo potrebbe essere un sistema di allarme”, ha detto Foley del comportamento dell’esplosione che Hubble e altri osservatori hanno osservato. “Quindi, se vedi una stella che inizia a tremare un po’, inizia a recitare, allora forse dovremmo prestare più attenzione e cercare davvero di capire cosa sta succedendo lì prima che esploda. Man mano che troviamo sempre più di queste supernove con questo tipo di eccellente set di dati, saremo in grado di capire meglio cosa sta succedendo negli ultimi anni di vita di una stella”.