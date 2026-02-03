Nel Giurassico Superiore, i cuccioli di sauropodi potrebbero aver rappresentato la chiave di sopravvivenza per interi ecosistemi di predatori. È quanto emerge da una ricerca condotta dall'University College London e pubblicata sul New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, che ha ricostruito per la prima volta con estremo dettaglio la rete trofica di un ambiente vissuto circa 150 milioni di anni fa. Lo studio si basa su reperti fossili eccezionalmente conservati provenienti dalla Formazione Morrison, una sequenza di rocce sedimentarie del Giurassico Superiore che si estende per 1,5 milioni di chilometri quadrati negli Stati Uniti occidentali, considerata la fonte più ricca di fossili di dinosauro del Nordamerica.

I sauropodi rappresentano uno dei gruppi di dinosauri più iconici: erbivori dal collo allungato e dalla coda possente che raggiunsero dimensioni mai più eguagliate da alcun animale terrestre. Diplodocus, Brachiosaurus e Apatosaurus potevano superare in lunghezza persino le balenottere azzurre. Tuttavia, il loro ciclo vitale presentava un paradosso biologico straordinario: le uova misuravano appena trenta centimetri di diametro e i piccoli impiegavano molti anni per raggiungere dimensioni comparabili a quelle degli adulti. Durante questo lungo periodo di crescita, rappresentavano prede vulnerabili e abbondanti in un ecosistema dominato da carnivori specializzati.

La metodologia utilizzata dal team guidato dal dottor Cassius Morrison del Dipartimento di Scienze della Terra dell'UCL ha combinato diverse linee di evidenza per ricostruire le relazioni alimentari: analisi delle dimensioni corporee, pattern di usura dentale, tracce isotopiche conservate nei resti fossili e, nei rari casi disponibili, contenuti stomacali fossilizzati che documentano l'ultimo pasto di un animale. Gran parte dei dati proviene dal Dry Mesa Dinosaur Quarry in Colorado, un sito paleontologico che preserva resti depositati nell'arco di circa diecimila anni e che documenta la presenza di almeno sei specie di sauropodi coesistenti nello stesso ambiente.

Integrando queste informazioni attraverso software normalmente impiegati per analizzare ecosistemi moderni, i ricercatori hanno mappato tutte le possibili connessioni trofiche tra dinosauri, altri animali e piante, producendo la ricostruzione più dettagliata mai realizzata di una rete alimentare del Mesozoico. L'analisi ha rivelato che i sauropodi occupavano una posizione centrale nell'ecosistema, risultando collegati a un numero significativamente maggiore di specie vegetali e di predatori rispetto agli altri grandi erbivori del periodo, in particolare gli ornitischi come lo Stegosaurus corazzato, che rappresentavano prede molto più pericolose.

Le dimensioni corporee degli adulti rendevano praticamente impossibile la cura parentale: un genitore sauropode avrebbe rischiato di distruggere le uova semplicemente camminando nelle vicinanze

Il dottor Morrison ha spiegato il paradosso evolutivo alla base di questa vulnerabilità giovanile: "Le dimensioni da sole rendevano difficile per i sauropodi prendersi cura delle loro uova senza distruggerle, e le evidenze suggeriscono che, molto simile a quanto accade oggi con le tartarughe marine, i giovani sauropodi non ricevessero cure parentali". Questa strategia riproduttiva, che privilegiava la quantità sulla protezione individuale della prole, trasformava i cuccioli in una risorsa alimentare abbondante e facilmente accessibile per predatori come Allosaurus e Torvosaurus, i carnivori apicali del Giurassico Superiore.

Le implicazioni evolutive di questa dinamica ecologica si estendono ben oltre il periodo studiato. La ricerca suggerisce che la disponibilità di prede vulnerabili potrebbe aver influenzato le pressioni selettive sui predatori nelle ere successive. Circa settanta milioni di anni dopo, durante il Cretaceo Superiore dominato da Tyrannosaurus Rex, i sauropodi erano diventati molto meno comuni come fonte alimentare facilmente accessibile. Questo cambiamento potrebbe aver guidato l'evoluzione di caratteristiche come la maggiore forza del morso, dimensioni corporee superiori e capacità visive migliorate, necessarie per cacciare prede più grandi e pericolose come il Triceratops, armato di tre corni prominenti.

William Hart, coautore dello studio presso la Hofstra University negli Stati Uniti, ha evidenziato come questa abbondanza di prede facili potrebbe aver conferito un vantaggio significativo ai predatori giurassici: "Alcuni fossili di Allosaurus mostrano segni di lesioni piuttosto orribili, ad esempio causate dalla coda appuntita di uno Stegosaurus, che si erano rimarginate e altre che non lo avevano fatto. Ma un'abbondanza di prede facili sotto forma di giovani sauropodi potrebbe aver permesso agli allosauri feriti di sopravvivere". Questa osservazione suggerisce che l'ecosistema giurassico potesse sostenere persino individui compromessi fisicamente, grazie alla disponibilità costante di risorse alimentari accessibili.

La capacità di quantificare e confrontare reti trofiche preistoriche attraverso differenti periodi geologici apre nuove prospettive nella comprensione delle pressioni evolutive che hanno plasmato la diversificazione dei dinosauri nel corso di oltre centocinquanta milioni di anni. Come sottolineato da Morrison, "ricostruire le reti alimentari ci permette di confrontare più facilmente gli ecosistemi dei dinosauri attraverso diversi periodi, aiutandoci a comprendere le pressioni evolutive e i motivi per cui i dinosauri potrebbero essersi evoluti nel modo in cui hanno fatto".