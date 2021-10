I lunghi viaggi spaziali potrebbero danneggiare il cervello

Attraverso un’analisi di campioni di sangue prelevati da cinque cosmonauti prima e dopo soggiorni prolungati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) – ognuno dei quali ha trascorso in orbita una media di 169 giorni – i ricercatori hanno osservato concentrazioni elevate di tre biomarcatori legati al danno cerebrale dopo il ritorno sulla Terra. Studi precedenti avevano del resto già sollevato alcune domande sui viaggi spaziali e sul deterioramento del cervello, tra cui la diminuzione del volume corticale o il restringimento del cervello. Questo è uno dei segnali più chiari che c’è un problema che necessita di ulteriori indagini.

“Questa è la prima volta che la prova concreta del danno alle cellule cerebrali è stata documentata negli esami del sangue dopo i voli spaziali”, ha affermato il neuroscienziato Henrik Zetterberg dell’Università di Göteborg in Svezia. “Questo deve essere esplorato ulteriormente e prevenuto se i viaggi spaziali devono diventare più comuni in futuro”.

Crediti: NASA

Questo piccolo studio non spiega perché questi cambiamenti nel cervello potrebbero accadere – con solo una manciata di persone nello spazio continua infatti ad essere difficile per i ricercatori raccogliere una serie abbastanza ampia di risultati per trarre conclusioni dettagliate sui rischi per la salute dei viaggi spaziali.

Ma non dobbiamo necessariamente attenerci ai cosmonauti e agli astronauti per gli studi. I ricercatori conducono continuamente esperimenti sulla Terra progettati per replicare almeno alcune delle condizioni più stressanti dei viaggi spaziali senza che noi dobbiamo mai lasciare la superficie.

“Dobbiamo aiutarci a vicenda per scoprire perché si verifica il danno”, ha affermato Zetteberg. “È l’assenza di peso, cambiamenti nel fluido cerebrale o fattori di stress associati al lancio e all’atterraggio, o è causato da qualcos’altro? Qui, un sacco di entusiasmanti studi sperimentali sugli esseri umani possono essere fatti sulla Terra”.