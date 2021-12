I misteri della luna marziana risolti grazie ai falsi sorvoli del Mars Express ESA?

Mezzo secolo di studio di Marte ha prodotto una lunga serie di scoperte che possono essere riassunte in una semplice frase: Marte è un pianeta molto sorprendente. Sebbene sia la destinazione più simile alla Terra nel sistema solare, è così diversa in così tanti aspetti che è spesso difficile ottenere una vera comprensione di ciò che sta accadendo nelle vicinanze del Pianeta Rosso.

Un esempio calzante è come i venti solari interagiscono con Marte e le sue due lune, Phobos e Deimos. Nel sistema Terrestre, è ben noto che la Luna riflette particelle cariche dal Sole. Phobos, sebbene molto più piccolo della Luna, è anche un corpo roccioso senza un campo magnetico che orbita attorno a un pianeta situato nel sistema solare interno, quindi dovrebbe riflettere queste particelle in modo simile.

Tuttavia, quando Mars Express, che è entrato in orbita su Marte nel dicembre 2003, ha effettuato ripetuti sorvoli di Phobos, ha ha notato tale riflessione, o backscattering, solo nel 2008 e nel gennaio 2016. Phobos viene bombardata dai venti solari, quindi la domanda è: cosa è successo alle particelle? Una possibilità è che le particelle cariche non vengano riflesse affatto e il gli sporadici rilevamenti siano stati errori di Mars Express, che potrebbe averle riflesse su se stesso quando ha spostato il suo array solare e i sensori per concentrarsi su Phobos.

Marte, immagine della Viking 1. Crediti: NASA / JPL / USGS

Per verificare questa ipotesi, il controllo della missione ha ordinato a Mars Express di effettuare altri tre flyby nel 2017, ma con una grande differenza: Phobos non ci sarebbe stato. In altre parole, si trattava di falsi sorvoli. Questi falsi sorvoli hanno evidenziato come il veicolo spaziale non riflettesse il vento solare occupando il punto in cui si sarebbe dovuta trovare la Luna. Questo lascia aperta la domanda sul perché il veicolo spaziale stia vedendo il backscatter di Phobos a intermittenza. Ciò può essere dovuto alla differenza di dimensioni di Phobos e della Luna, un campo magnetico non rilevato su Phobos, una differenza nella composizione della superficie o altri fattori.

“Nel complesso, le particelle intermittenti vengono probabilmente riflesse dalla superficie di Phobos, ma non possiamo escludere un’altra origine misteriosa”, afferma Yoshifumi Futaana dell’Istituto svedese di fisica spaziale (IRF). “Tuttavia, i ‘falsi’ flyby ci hanno aiutato a capire la situazione in modo significativamente migliore, dimostrando esplicitamente che Mars Express non era la fonte di quelle riflessioni. Per saperne di più, abbiamo bisogno di più flyby Mars Express di Phobos in varie configurazioni. Anche se non si vedono particelle riflesse durante quei flyby, anche la mancanza di segnale fornirà statistiche preziose”.